NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie nahm am Dienstag Bezug auf einen Medienbericht, wonach Frankreich einen 80-prozentigen Arbeitsanteil am Rüstungsprojekt Future Combat Air System (FCAS) einfordere. Sie geht davon aus, dass dies Fortschritte behindern würde oder sogar die gesamte Durchführbarkeit des Programms infrage gestellt werden könnte. Sollte sich Frankreich durchsetzen, wäre dies vielleicht negativ für MTU und Hensoldt wegen deren potenzieller Auftragsanteile./tih/ag;