NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 9,30 Euro auf "Underweight" belassen. Bei den traditionellen Fluggesellschaften seien die Preise im ersten Quartal robust geblieben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Doch im zweiten Quartal könnten sie sich wegen der gestiegenen Kapazitäten und eines durchwachsenen Nachfrageumfelds schwächer als erwartet entwickeln, während die Kosten hoch blieben. Bei Air-France KLM sieht er deshalb ebenso wie bei der Lufthansa Risiken für seine Schätzungen./gl/ag;