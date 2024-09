ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,05 Euro auf "Buy" belassen. Kurzfristig dürften die Luftfrachtvolumina wegen Kapazitätsengpässen sowie Online-Modehändlern wie Shein und Temu weiter steigen, während auf mittlere Sicht Risiken etwa durch zusätzliche Zölle nach den US-Wahlen drohten, schrieb Analyst Jarrod Castle am Donnerstag in seinem Ausblick auf die europäische Luftfahrtbranche. In den vergangenen Monaten habe die Dynamik bei Air France-KLM ab-, bei der Lufthansa aber zugenommen. Die Differenz gehe wohl teilweise auf das geringere Engagement von Air France-KLM auf den europäisch-asiatischen Routen zurück./gl/ag;