LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 26 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Fluggesellschaften seien derzeit nicht "in", schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe Gewinnwarnungen von US-Airlines, die Treibstoffpreise zögen an und hinzu kämen die Triebwerksprobleme mit A320-Jets. In der Summe all dieser Dinge kürzte er sektorweit seine Schätzungen, bleibt aber bei seinen optimistischen Einschätzungen für alle Werte außer Wizz./tih/ag;