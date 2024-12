NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 27,44 Euro auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Quartalbericht des US-Unternehmens Kroger seien durchwachsen für die Niederländer, schrieb Analyst Borja Olcese am Freitagmorgen. Die erhöhte Umsatzprognose von Kroger habe unternehmensspezifische Gründe und spiele für das US-Geschäft von Ahold keine Rolle. Mit Blick auf die überraschend gute Marge von Kroger erinnerte Olcese an die enttäuschende Entwicklung bei Ahold in Nordamerika. Er liegt für 2025 mit seiner Profitabilitätsschätzung nach eigener Aussage klar unter dem "bullischen Konsens"./ag/gl;