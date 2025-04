Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2.45 Prozent schwächer bei 4’656.82 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.861 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’705.91 Zählern und damit 1.42 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’773.65 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4’705.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4’635.40 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 4.20 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’468.41 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 09.01.2025, bei 5’017.91 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.04.2024, einen Stand von 4’990.90 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 5.31 Prozent zu Buche. Bei 5’568.19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’540.22 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 0.95 Prozent auf 42.60 EUR), Deutsche Börse (-1.19 Prozent auf 256.60 EUR), Enel (-1.45 Prozent auf 6.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.62 Prozent auf 535.80 EUR) und Allianz (-1.97 Prozent auf 318.70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Stellantis (-4.70 Prozent auf 7.86 EUR), Eni (-4.56 Prozent auf 11.38 EUR), Infineon (-3.68 Prozent auf 24.37 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.47 Prozent auf 3.89 EUR) und BMW (-3.08 Prozent auf 63.66 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 882’859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258.282 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

