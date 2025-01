NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal 2024 von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der stark auf dem US-Markt vertretene Handelskonzern sei einer der wesentlichen Profiteure des US-Dollars nach der US-Präsidentschaftswahl, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Die am 12. Februar anstehenden Geschäftszahlen sollten solide ausfallen./bek/gl;