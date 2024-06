NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick, sie traue dem Sportartikelkonzern die deutlichsten Verbesserungen zu in einem Umfeld wieder verbesserter Nachfragetrends. In einer weiteren Studie nahm sie auch Bezug auf einen enttäuschenden Umsatzausblick des US-Konkurrenten Nike. Dessen Probleme seien unternehmensspezifisch und Adidas weise in letzter Zeit eine stärkere Dynamik auf. Daher ließen die Neuigkeiten aus den USA nur begrenzte Rückschlüsse zu./tih/jha/;