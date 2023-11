NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Es habe einige positive Detail-Informationen gegeben, schrieb Analystin Olivia Townsend am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Doch das Überraschungspotenzial habe sich angesichts der bereits bekannten Eckdaten und Ausblicksanhebung in Grenzen gehalten./gl/ajx;