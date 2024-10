NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Herzogenauracher liegen unter Vollast, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Es sei gut möglich, dass sie ihre Jahresziele aufstocken./ag/zb;