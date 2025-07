NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas ach einem Analystenbriefing vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Neue Innovationen zielten darauf ab, den Produktmix über die "Terrace"-Sneaker hinaus auszuweiten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Kommentar zu den Margen seien konservativ und deuteten von mehreren Seiten auf Gegenwind hin./tih/zb;