NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für About You nach Quartalszahlen von 7 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan verringerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Geschäftszahlen des Internethändlers für Bekleidung, Schuhe und Accessoires in den kommenden Jahren./bek/he;