NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für About You auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan erhöhte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Online-Modehändlers bis 2026. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./ajx/he;