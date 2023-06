NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Die Turnaround-Story des Automatisierungstechnikkonzerns liefere immer noch Verbesserungen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sei zudem gut auf die Trends Elektrifizierung und Automatisierung ausgerichtet. Das Risiko-Chance-Verhältnis sei nach wie vor günstig./ck/mis;