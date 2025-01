NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Seine Prognosen für den Auftragseingang und den Umsatz des Elektrotechnikkonzerns lägen im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebita) sieht der Experte 1 Prozent höher als der Konsens./edh/he;