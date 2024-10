NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, sowohl hinsichtlich Marktaussichten als auch des Optimierungspotenzials, schrieb Analyst Andrew Wilson am Montagabend im Nachgang einer Investorenveranstaltung in New York./ag/ajx;