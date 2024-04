ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 43 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Industriekonzern dürfte größtenteils im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Bereich Electrification Products sieht der Experte ein anhaltendes Wachstum des Auftragseingangs. Dieses dürfte die Schwäche in den anderen Geschäftsbereichen ausgleichen. Die Aktien seien nach wie vor fair bewertet./la/gl;