NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti verlieh der Brauereiaktie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Gütestempel "Positive Catalyst Watch". Sie lobte vor allem das starke Ergebniswachstum./ag/edh;