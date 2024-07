NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 76 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling schrieb in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, dass das zweite Quartal Positives für Brauereien mit sich bringen dürfte, der Spirituosenbereich aber weiter kurzfristige Kurstreiber vermissen lasse. Irgendwann dürften Bewertungen in der Branche zum Thema werden, aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Er kürzte seine Gewinnschätzungen und die Bewertungsmultiplikatoren./tih/edh;