FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Kapitalmarkttag in Mexiko. Der Konzern sei optimistisch, mit dem Brauereigeschäft weltweit zu wachsen./ag/zb;