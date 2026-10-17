|Gold & Co. im Fokus
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17.10.2026 13:17:06
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagmittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.164,67 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.164,67 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,99 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 11:33 Uhr auf 56,99 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.636,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 11:33 Uhr bei 1.636,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.115,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.115,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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