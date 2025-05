Janus Henderson erweitert das Angebot an aktiven Verbriefungs-ETFs für Nicht-US-Anleger

Janus Hender­son Investors gibt die Auf­legung des Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF (JMBS LN) bekannt. Es handelt sich um die neueste Ergänzung des aktiven ETF-Angebots von Janus Henderson und um den dritten aktiven Fixed-Income-ETF des Unter­nehmens in Europa nach Einführung des EUR AAA CLO ETF im Januar und des USD AAA CLO ETF im März.



Der JMBS bietet ein aktiv verwaltetes Exposure in Agency Mortgage-Backed Securities (MBS), einer Assetklasse mit einem Volumen von 9 Billionen US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Agency-MBS, kann jedoch zur Steigerung der Rendite und Verbesserung der Diversifizierung auch bis zu 10 % in Non-Agency-MBS investieren. Agency-MBS bieten die gleiche Bonität wie US-Treasuries, jedoch mit einer höheren Rendite, und wiesen in der Vergangenheit eine geringe Korrelation zu Aktien und hochverzinslichen Unternehmensanleihen auf.



Der JMBS wird von den erfahrenen Portfoliomanagern John Kerschner, Nick Childs und Thomas Polus verwaltet. Sie werden von einem versierten Investorenteam unterstützt, das für mehr als 15 Mrd. US-Dollar an Mortgage-Backed-Securities verantwortlich und Teil der breiteren Janus Henderson Securitised-Plattform ist. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der verbrieften Fixed-Income-Investitionen weltweit und verwaltet ein Vermögen von insgesamt über 44,6 Mrd. US-Dollar.



Die Agency-Mortgage-Backed-Strategie des Unternehmens wurde von den Kunden in den USA sehr gut angenommen. Ausschlaggebend dafür ist der disziplinierte Investmentprozess des Teams, der bei einer ähnlichen Benchmark-Korrelation wie bei passiven Produkten eine konstante Outperformance erzielt hat.[4] Mit diesem ETF-Launch wird die erfolgreiche Strategie nun auch für Anleger ausserhalb der USA zugänglich.



John Kerschner, Head of US Securitised Products bei Janus Henderson Investors, sagt: „JMBS eignet sich gut für Anleger, die Erträge erzielen und gleichzeitig ihr Portfolio in Risk-Off-Umfeld absichern wollen.



Um Chancen auf dem MBS-Markt zu nutzen, ist ein aktives Management angesichts der Komplexität und des mit diesen Wertpapieren verbundenen einzigartigen Vorfälligkeitsrisikos unerlässlich. Aufgrund der detaillierten Analysen spezifischer Hypothekenpools können wir Risiken mindern und Marktineffizienzen ausschöpfen – wie geografische Unterschiede, Darlehensmerkmale und Beweggründe der Beteiligten – mit dem Ziel, die Rendite zu steigern und die Portfoliodiversifizierung zu verbessern.“



Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson Investors, ergänzt: „Als aktiver Manager mit umfassenden Kenntnissen des MBS-Marktes und einer erwiesenen Erfolgsbilanz sind unsere sehr erfahrenen Portfoliomanager und unser Verbriefungsanalystenteam gut aufgestellt, um potenzielle Chancen zu erkennen und Erträge für Anleger zu steigern.



Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden nun eine weitere ETF-Lösung anbieten und unsere beträchtliche Expertise bei verbrieften Investitionen in EMEA, Lateinamerika und darüber hinaus ausbauen können.“



Der Fonds ist an der Londoner Börse unter dem Kürzel JMBS LN notiert und in allen wichtigen europäischen Märkten erhältlich.



www.fixed-income.org