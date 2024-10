Buffett verkauft weiter: Berkshire Hathaway reduziert BoA-Anteil auf fast 10 Prozent

• Buffett verkauft 9,6 Millionen BoA-Aktien für etwa 383 Millionen US-Dollar• Anteil mittlerweile nur noch bei 10,1 Prozent• Bank of America-Aktie wenig beeindruckt

Seit Monaten schon verkauft Börsenlegende Warren Buffett mit seinem Investmentvehikel Berkshire Hathaway immer wieder Aktien der US-Grossbank Bank of America in Scharen. Im Blick hatte er dabei wohl von Beginn an eine wichtige Schwelle.

Weitere Millionen BoA-Aktien aus Depot geschmissen

Mit dem jüngsten Verkauf von 9,6 Millionen BoA-Aktien im Wert von etwa 383 Millionen US-Dollar am Donnerstag, Freitag und Montag reduzierte Berkshire Hathaway seinen Anteil weiter drastisch. Der Durchschnittspreis pro Anteilsschein lag bei etwa 40 US-Dollar, wie aus der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Form 4-Meldung hervorgeht. Buffett sitzt mit seiner Investmentgesellschaft somit nun noch auf 784,5 Millionen BoA-Aktien.

10-Prozent-Schwelle im Visier

Nachdem Buffett nun also erneut Millionen von BoA-Papieren abgestossen hat, ist der Anteil im Depot von Berkshire Hathaway auf inzwischen nur noch 10,1 Prozent gesunken. Dennoch ist Buffett damit weiterhin verpflichtet, Änderungen seines Anteils innerhalb von drei Werktagen der SEC zu melden. Erst bei einem Anteil von weniger als zehn Prozent entfällt diese Meldepflicht - lange dürfte es nun aber wohl nicht mehr dauern.

Anleger unbeeindruckt

Seit Beginn der Verkaufsserie Mitte Juli hat Buffett mittlerweile etwa 250 Millionen BoA-Aktien für mehr als 10 Milliarden US-Dollar veräussert. Für Anleger sind die jüngsten Verkäufe somit keine grosse Überraschung mehr, so reagieren auch die Titel der US-Bank mittlerweile kaum noch darauf. Im Montagshandel betrug der Abschlag an der NYSE lediglich 0,37 Prozent auf 39,96 US-Dollar. Zeitweise am Dienstag geht es jedoch leicht um 0,19 Prozent nach oben auf 40,04 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch