Ray Dalio über Milliardenwette auf baldigen Markteinbruch: "Das ist falsch"

• Ray Dalio erwartet keinen baldigen Bärenmarkt• Kritik an Berichterstattung des WSJ• Falscher Eindruck vermittelt

Das "Wall Street Journal" (WSJ) hatte am 22. November berichtet, die von Ray Dalio gegründete weltgrösste Hedgefondsgesellschaft Bridgewater Associates habe 1,5 Milliarden Dollar und damit rund ein Prozent ihres Vermögens darauf gewettet, dass der S&P500 oder der EuroSTOXX 50 oder sogar beide bis März 2020 deutlich abstürzen würden. In dem Bericht wurde zwar erklärt, dass man den Grund für das Investment nicht kenne und dass Fonds regelmässig gegenläufige Geschäfte abschliessen, um sich gegen Verluste abzusichern. Doch in den Augen von Dalio vermittelte der Bericht insgesamt dennoch einen falschen Eindruck.

Per Twitter erklärte der Hedgefondsmanager deshalb: "Das Wall Street Journal hat berichtet, dass Bridgewater stark auf einen Markteinbruch wettet. Das ist falsch. Ich möchte klarstellen, dass wir keine derartige Netto-Wette auf einen Einbruch des Aktienmarktes haben."

Ray Dalio zeigte sich ausserdem sehr unzufrieden über die Berichterstattung des WSJ: "Wir haben Juliet Chung, der Autorin des Artikels, erklärt, dass es irreführend wäre, uns eine bearishe Haltung gegenüber dem Aktienmarkt zu unterstellen, aber es wurde trotzdem gemacht".

We explained to Juliet Chung, the author of the article, that to convey us having a bearish view of the stock market would be misleading, but it was done anyway.

In einem weiteren Tweet kritisierte er deshalb heftig die Art und Weise, in der das WSJ Journalismus betreibt: "Ich glaube wir leben jetzt in einer Welt, in der Autoren vor allem sensationslüsterne Schlagzeilen wollen, selbst wenn die Fakten nicht zu den Überschriften passen".

I believe that we are now living in a world in which sensationalistic headlines are what many writers want above all else, even if the facts don’t square w/ the headlines. You can believe me or you can believe The WSJ writer. I hope you have come to know that you can believe me.