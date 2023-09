Neue Höchststände möglich: Was laut Bank of America-Analysten für eine Fortsetzung des Bullenmarkts spricht

• S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf mit kräftigem Plus• Bank of America-Analysten sehen mehr Zuversicht bei Anleiheinvestoren• Signal für Fortsetzung der Rally

Der S&P 500 hat im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 13 Prozent zulegen können. Auch wenn der Aufwärtstrend in den letzten Wochen durchwachsen war: Unter dem Strich können sich Anleger über Kursaufschläge freuen. Auch für den weiteren Jahresverlauf sehen Experten der Bank of America offenbar keine Trendumkehr - im Gegenteil.

Zinsbullishes Signal für den Aktienmarkt

In einer Mitteilung, aus der Markets Insider zitiert, hat das Analystenteam des US-Bankhauses einen führenden Rentenmarktindikator ausgemacht, der ein optimistisches Signal für den Aktienmarkt liefere: "Konstruktive Kreditmärkte, die in den September starten, stützen die Argumente für die bullischen Saisonalitätsszenarien", zitiert das Portal die BofA-Experten.

Konkret habe der Anleihenmarkt ein Signal gesendet, das darauf hindeute, dass bis zum Jahresende ein neues Aktienmarkthoch möglich sei. Demnach habe der optionsbereinigte Spread des Bloomberg US Corporate High Yield Average Anfang des Monats ein neues Jahrestief erreicht, was bedeute, dass Anleiheinvestoren sich beim Kauf riskanter Schulden zunehmend wohler fühlen würden. Da Anleiheinvestoren in der Regel als erste panisch auf makroökonomische Ereignisse reagierten und in dem Fall höhere Rendite auf Schulden verlangen würden, sei dies ein Frühindikator für den Aktienmarkt, schreiben die Analysten weiter. "Wir betrachten dies als einen risikobehafteten bullischen Frühindikator, der mögliche neue Jahreshöchststände im S&P 500 begünstigt", sagte BofA-Analyst Stephen Suttmeier.

Zahleiche positive Faktoren

Dabei gebe es Suttmeier zufolge eine Reihe von Faktoren, die einen Aufwärtstrend am Markt begünstigen würden. Zunächst nennt der Experte einen "Geldberg" in Form von Geldmarktfonds in Höhe von 5,62 Billionen US-Dollar, der die Rally ankurbeln könnte. "Da der S&P 500 nach soliden Renditen in der ersten Jahreshälfte und im August weiter florieren kann, würde es uns nicht überraschen, wenn Anleger Bargeld einsetzen und bis zum Jahresende eine Rally ankurbeln würden", so der Experte weiter.

Darüber hinaus liefere auch die Tatsache, dass Aktien aus defensiven Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter fallen und die Unterstützungsniveaus durchbrechen würden, ein positives Zeichen für den Aktienmarkt. Denn in der Regel würden Anleger diese Art von Aktien aus Sicherheitsgründen kaufen, wenn der Markt im Fall begriffen sei. Aktuell sei daher ein optimistisches Risikobereitschaftssignal zu sehen.

S&P 500 müsste 4'607 Punkte übertreffen

Um ein neues Rekordhoch zu erreichen, müsste der S&P 500 den bisherigen Allzeithöchststand von 4'330 Zählern, der erst am 27. Juli erreicht wurde, übertreffen. Aktuell notiert der Index bei 4'330 Punkten und damit rund 6 Prozent unter dem bisherigen Rekordstand (Stand: Schlusskurs vom 22. September 2023).



Redaktion finanzen.ch