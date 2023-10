Nachhaltigkeit als Statussymbol: Leonardo DiCaprio investiert in Schweizer Luxus-Uhrenmarke

• ID Genève erst 2020 gegründet• Bereits jetzt berühmte Investoren• Marke kombiniert Luxus mit Nachhaltigkeit

Leonardo DiCaprio investiert in nachhaltige Ideen

Leonardo DiCaprio ist bereits seit Jahren bekannt für sein Engagement für Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Laut BBC investierte er etwa 2021 43 Millionen US-Dollar zum Erhalt der Galapagosinseln. Im darauffolgenden Jahr wurde eine neu entdeckte Baumart nach ihm benannt - eine Anerkennung seines Umweltengagements, wie ein Beitrag von rnd.de erklärt. Investitionen von DiCaprio fliessen laut WELT ausserdem auch in nachhaltige Unternehmen, beispielsweise in die vegane Fast-Food-Kette Neat Burger oder Beyond Meat, ein Unternehmen für pflanzliche Fleischersatzprodukte. Dazu kommen weitere Investitionen in Unternehmen mit innovativen Ideen, wie beispielsweise Leder aus dem Labor. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz werden bei DiCaprio also offensichtlich grossgeschrieben.

Mit Uhren schien der 48-jährige bislang jedoch wenig am Hut zu haben, lediglich eine limitierte Patek Philippe Nautilus mit blauem Tiffany & Co. Ziffernblatt ist bislang in seinem Besitz aufgefallen, heisst es bei WELT weiter. Was also macht das junge Schweizer Unternehmen so besonders?

Die Idee hinter ID Genève

Laut Angaben des Unternehmens wurde ID Genève 2020 in Genf gegründet. Das erst seit drei Jahren bestehende Unternehmen erfreut sich jedoch bereits jetzt grosser Beliebtheit und konnte neben DiCaprio auch Cristiano Ronaldo für sich gewinnen. Die Idee hinter der Uhrenmarke ist die Verknüpfung von Luxus und Nachhaltigkeit, damit trifft das Unternehmen den derzeitigen Zeitgeist. Erreicht wird diese Nachhaltigkeit durch die volle Nutzung der Wertschöpfungskette, wie es in einem Pressebericht heisst. Der für das Gehäuse verwendete Stahl besteht aus Abfällen der Uhrenfirmen im Jura und besitzt dadurch einen geringeren CO2-Anteil, heisst es weiter. Auch das Uhrenwerk wird nicht neu produziert, sondern bestehende werden überarbeitet und verbessert. Die Armbänder bestehen aus Traubenresten. Hergestellt werden die teuren Uhren in der Schweiz. Die Besonderheit der Marke steckt also in den verwendeten Materialien sowie dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Damit passt die Marke in DiCaprios Portfolio nachhaltiger Unternehmen. Er selbst äussert sich einer Pressemitteilung des Unternehmens wie folgt: "Ich bin begeistert, ein Investor von ID Genève zu sein, einer Marke, die den Wandel in der Luxusindustrie und darüber hinaus vorantreibt, indem sie konsequent innovativ ist und sich auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft konzentriert." Seine Investition im Oktober 2023 fand im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde statt. Zusammen mit weiteren Investoren konnten so insgesamt 2 Millionen Franken aufgebracht werden, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet. Angaben des Unternehmens zufolge solle das Geld in künftige Entwicklungen fliessen, um die Uhren noch weiter zu verbessern.

Redaktion finanzen.ch