Die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz 2022

Seit Frühjahr 2020 beeinflusst die COVID-Pandemie den Arbeitsmarkt auch in der Schweiz stark. Statista und die Handelszeitung haben in den Monaten Juni und Juli 2021 eine Umfrage mit 15'000 Beschäftigten durchgeführt, bei der insgesamt 1'500 Unternehmen bewertet wurden. Für die Bewertung wurden die Weiterempfehlungsbereitschaft des eigenen Arbeitgebers, anderer Arbeitgeber in der gleichen Branche und die Bewertung eines Unternehmens in den Vorjahren berücksichtigt - in diesem Ranking werden die zehn besten Arbeitgeber und ihr Bewertungsscore vorgestellt. Stand des Rankings ist der 6. März 2022.

Natürlich bedeutet das nicht, dass es keine noch besseren Unternehmen in der Schweiz geben kann: Statista zufolge gab es 2019 einer Datenerhebung von 2021 zufolge insgesamt über 600'000 Unternehmen in der Schweiz.

Redaktion finanzen.ch