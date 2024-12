Banque Syz mit kurioser Prognose für 2025: Musk heiratet Meloni und bricht mit Trump

• Banque Syz veröffentlicht zehn potenzielle Marktüberraschungen für 2025• Elon Musk und Giorgia Meloni machen Beziehung öffentlich• Freundschaft zwischen Musk und Donald Trump am Ende

Die Banque Syz blickt dem neuen Jahr 2025 optimistisch entgegen. Neben den positiven Aussichten wie einer robusten Weltwirtschaft, starken Gewinnen bei S&P 500-Unternehmen sowie niedrigeren Realzinsen in den Industrieländern, erwartet die Schweizer Privatbank auch einige sehr überraschende und potenzielle Entwicklungen, die auch die Märkte im nächsten Jahr klar beeinflussen könnten.

Giorgia Meloni und Elon Musk offiziell ein Paar

So erwartet die Banque Syz etwa, dass Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und Tesla-Chef Elon Musk ihre Beziehung offiziell machen und dann auch eine Hochzeit nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Musk und Meloni kennen sich bereits seit Jahren und pflegen wohl engen Kontakt. Erst im September hatte die italienische Ministerpräsidentin Musk zu ihrem Laudator gewählt, als ihr der "Global Citizen Award" des Atlantic Council verliehen wurde. Musk sprach in den höchsten Tönen von Meloni: "Giorgia Meloni ist von innen noch schöner als aussen", zitiert ZDFheute. "Ich bewundere Giorgia Meloni", so Musk. Während diverse Medien den beiden schnell eine Beziehung andichteten, erhoffen sich Musk und Meloni individuelle Vorteile durch ihre Freundschaft. So hoffe der Tesla-Chef darauf, in Italien einen riesigen Standort seines Elektroautobauers eröffnen zu können - sofern die Regierung ihm steuerlich entgegenkomme. Daneben möchte er mit seinen Starlink-Satelliten die Teile Italiens ausstatten, in denen die Internetversorgung schlecht ist. Meloni hingegen verspreche sich durch Musk einen direkten Draht zur US-Regierung, merkt die Tagesschau an.

Während Musk und Meloni betonten, keine romantische Beziehung zu pflegen, ist die Banque Syz da jedoch anderer Meinung. Im Rahmen dessen prognostiziert sie, dass Musk im neuen Jahr massiv in Italien investieren werde, wodurch es letztendlich auch an den italienischen Börsen klar nach oben gehen werde.

Ende der Musk-Trump-Freundschaft

Die Beziehung zu Donald Trump werde durch die zwischen Musk und Meloni jedoch klar belastet, glaubt die Schweizer Privatbank. Nach dem Mordanschlag auf Trump erfuhr dieser eine starke Unterstützung durch Musk - der Beginn einer echten Männerfreundschaft. So hat Trump auch einen Posten für Musk in der Regierung geschaffen. Seit dem Wahlsieg hat der Tesla-Chef deutlich an Einfluss gewonnen, was sowohl ihm selbst als auch dem E-Autopionier zugutekommt. Geht es nach der Banque Syz, werden die Männer 2025 aber getrennte Wege gehen. Musk werde DOGE verlassen, Tesla und SpaceX hingegen werden keine Unterstützung mehr durch die US-Regierung erfahren. In Folge dessen werde die Marktkapitalisierung von Tesla einbrechen und Musk werde darüber hinaus der Steuerhinterziehung beschuldigt. Letztlich sehe er nur noch einen Ausweg darin, die USA zu verlassen, glaubt die Banque Syz.



Ob diese überraschenden Marktprognosen 2025 tatsächlich eintreffen werden, wird die Zeit zeigen.



Redaktion finanzen.ch