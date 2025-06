Antwort auf US-Angriff auf Atomanlagen: Iran greift US-Stützpunkte in Katar an

Katar verurteilte den Angriff scharf und erklärte obendrein, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien.

Golfstaaten schliessen Luftraum

Nach dem iranischen Angriff auf einen Militärstützpunkt in Katar haben die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume geschlossen. Das bahrainische Verkehrsministerium kündigte die vorübergehende Aussetzung des Luftverkehrs im Luftraum des Königreichs als Vorsichtsmassnahme an. Die Menschen seien aufgerufen, Schutz in nahe gelegenen Gebäuden zu suchen, bis die Gefahr vorüber sei, hiess es in einer weiteren Mitteilung des Innenministeriums.

Auch Kuwait kündigte im "im Interesse der Sicherheit des Landes" die Schliessung des Luftraums und der Flughäfen an.

