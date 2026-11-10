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Investmentidee 10.11.2026 14:15:00

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback

Während Technologiewerte im Oktober deutlich verloren, erlebten Basiskonsumgüter und Gesundheitsaktien eine eindrucksvolle Renaissance. Auch die Schweizer Börse profitierte von dieser Kapitalrotation.

An den Aktienmärkten hat sich im Oktober eine bemerkenswerte Trendwende vollzogen. Während Anleger zunehmend die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und deren künftige Rentabilität hinterfragen, erleben defensive Branchen eine Renaissance. Nach Berechnungen von J.P. Morgan Asset Management legten Basiskonsumgüteraktien aus den entwickelten Märkten im Oktober um 10.7 Prozent zu, der Gesundheitssektor gewann 9.9 Prozent. Technologieaktien verloren dagegen 7.0 Prozent. Wie aussergewöhnlich diese Entwicklung ist, verdeutlicht ein Bericht der Financial Times vom 10. November. Globale Basiskonsumgüteraktien erlebten demnach ihren stärksten Monat seit 1998.

Auch innerhalb des amerikanischen Aktienmarkts war die Verschiebung deutlich erkennbar. Während der klassische, nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 500 im Oktober 0.9 Prozent verlor, legte die gleichgewichtete Variante um 5.0 Prozent zu. Die Schwäche konzentrierte sich somit vor allem auf einige der zuvor dominierenden Technologiekonzerne, während zahlreiche andere Unternehmen kräftig zulegen konnten.

Besonders stark profitierte davon die Schweizer Börse. Der Swiss Market Index (SMI) gewann im Oktober 7.1 Prozent und erreichte mit 14'810 Punkten ein neues Allzeithoch. Angetrieben wurde die Rally insbesondere von den defensiven Schwergewichten. Roche legte um 16 Prozent zu, Novartis gewann 12 Prozent und Nestlé verteuerte sich um 11 Prozent. Der Aufwärtstrend setzte sich teilweise auch im November fort. Allein am 9. November gewann Roche weitere 2.8 Prozent, nachdem die Citigroup ihr Kursziel von 400 auf 440 CHF angehoben hatte.

Basiskonsumgüterunternehmen profitieren hierbei langfristig von einer weitgehend konjunkturunabhängigen Nachfrage. Denn Nahrungsmittel, Getränke und Hygieneprodukte werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt. Etablierte Marken und stabile Zahlungsströme können die Unternehmen zudem widerstandsfähiger gegenüber konjunkturellen Schwankungen machen.

Noch ausgeprägter ist der strukturelle Wachstumstreiber im Gesundheitssektor. Nach Prognosen der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die Zahl der über 60-Jährigen weltweit von 1.1 Milliarden im Jahr 2023 auf 2.1 Milliarden bis 2050 steigen. Damit dürfte auch der Bedarf an Medikamenten, Diagnostik, Medizintechnik und medizinischer Versorgung langfristig zunehmen. Für Anleger eröffnen sich somit verschiedene Möglichkeiten, ihr Portfolio defensiver aufzustellen, ohne auf Wachstumspotenziale zu verzichten.

Einen direkten Zugang zum aktuellen Comeback der Basiskonsumgüter bietet der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus Bereichen wie Nahrungsmittel, Getränke und Haushaltsprodukte. Dabei bildet er einen ESG-gefilterten Index ab, der unter anderem Tabakunternehmen ausschliesst. Die Gesamtkostenquote beträgt lediglich 0.18 Prozent und die Erträge werden halbjährlich ausgeschüttet. Passend zur jüngsten Sektorstärke legte der ETF innerhalb eines Monats um etwa 10 Prozent zu.

Auf den zweiten grossen Gewinner der Börsenrotation setzt der State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF. Er investiert in etablierte Gesundheitsunternehmen aus den entwickelten Märkten. Zu den grössten Positionen gehören Eli Lilly, Johnson & Johnson und AbbVie, aber auch die Schweizer Pharmakonzerne Roche und Novartis sind vertreten. Mit einem US-Anteil von über 70 Prozent liegt der Schwerpunkt allerdings klar auf amerikanischen Unternehmen. Der physisch replizierende ETF kostet jährlich 0.30 Prozent und thesauriert seine Erträge. Auf Jahressicht erzielte er zuletzt ein Plus von 22.4 Prozent.

Einen nochmals anderen Ansatz verfolgt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF. Statt einzelne defensive Branchen auszuwählen, stellt der Fonds ein globales Aktienportfolio zusammen, dessen erwartete Kursschwankungen durch eine optimierte Gewichtung möglichst gering gehalten werden sollen. Dabei bleiben auch Technologieunternehmen berücksichtigt, allerdings mit einer anderen Gewichtung als im klassischen MSCI World. Mit einer TER von 0.30 Prozent bietet der ETF somit einen breit diversifizierten Ansatz zur möglichen Reduzierung des Aktienrisikos. Über drei Jahre erzielte er zuletzt in CHF eine Rendite von fast 30 Prozent.

Fazit: Die aussergewöhnliche Entwicklung im Oktober zeigt, dass Anleger auch abseits der grossen Technologiekonzerne attraktive Renditen erzielen können. Basiskonsumgüter und Gesundheit profitieren von langfristigen strukturellen Vorteilen, während Minimum-Volatility-Strategien einen anderen Weg zu einem widerstandsfähigeren Portfolio eröffnen. Nach der jüngsten Rally sind allerdings auch einige defensive Aktien bereits deutlich teurer geworden. Zudem bieten selbst schwankungsarme ETFs keinen garantierten Schutz vor Kursverlusten. Für langfristige Anleger könnte die aktuelle Börsenrotation dennoch ein guter Anlass sein, die eigene Portfoliogewichtung zu überprüfen und anzupassen.


Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com

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