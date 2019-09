Was Chinas neue Kryptowährung für den Yuan bedeuten könnte

Im August kündigte die chinesische Notenbank die Einführung einer eigenen, staatlich gestützten Kryptowährung an. Laut einem Branchenexperten dürfte diese Massnahme vor allem dazu dienen, die internationale Rolle des Yuan zu stärken.

• Förderung des Yuan• Strategische Massnahme• Staatliche Kontrolle

Bereits in diesem Jahr könnte die People's Bank of China (PBOC) eine eigene Digitalwährung herausgeben. Nach fünfjähriger Entwicklungszeit steht sie nun kurz vor der Markteinführung, hatte Mu Changchun, PBCO-Vizedirektor für den Zahlungsverkehr, jüngst verkündet.

US-Dollar ist Weltleitwährung

Die Weltleitwährung ist immer noch unangefochten der US-Dollar. So werden beispielsweise Gold und Rohöl weltweit in der US-Währung gehandelt. Da ist es kein Wunder, dass rund 58 Prozent der weltweiten Devisenreserven in US-Dollar angelegt sind.

Doch Peking bemüht sich schon lange, die Bedeutung der eigenen Landeswährung zu stärken und den Dollar zurückzudrängen. So wurde beispielsweise an 1. Oktober 2016 erreicht, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) den Yuan bzw. Renminbi ("Volksgeld" / RMB) als fünfte Währung - neben dem Euro, US-Dollar, Pfund und Yen - in den Kreis der Welt-Reservewährungen aufgenommen hat. Dieser Währungskorb bildet die Werte-Grundlage für die Kunstwährung des IWF, die sogenannten Sonderziehungsrechte (SZR). Über diese nur rechnerisch auf dem Papier existierende Ersatzwährung werden die Beiträge der IWF-Mitglieder sowie ihre Kreditmöglichkeiten beim Fonds bemessen.

Verbreitung des Yuan

Die Markteinführung einer digitalen chinesischen Währung dient ebenfalls diesem Ziel, erklärte Mu Changchun im August im Rahmen seiner Ankündigung. Und der Plan der Chinesen könnte tatsächlich aufgehen, glaubt zumindest Jeremy Allaire. Er ist CEO von Circle, einem Finanzdienstleister für Kryptowährungen, und kennt sich somit gut mit Internetgeld aus.

Allaire ist überzeugt, dass das chinesische Digitalgeld die internationale Nutzung der Landeswährung Yuan fördern könnte: "Meiner Ansicht nach werden hiermit mehrere Ziele erreicht. Aber ich glaube, dass dies hauptsächlich dazu dienen soll, die weltweite Verbreitung des Yuan voranzutreiben" sagte Allaire am Mittwoch gegenüber "CNBC".

"Hiermit wird ein Mechanismus geschaffen, mittels dessen [der Yuan] rund um die Welt für alltägliche Transaktionen genutzt werden kann", so der Kryptoexperte. Er wies zudem darauf hin, dass mit der chinesischen Kryptowährung auch das westliche SWIFT-System, das bei grenzüberschreitenden Zahlungen zum Einsatz kommt, umgangen werden kann.

Allaire sieht in dem Plan der PBOC einen "strategischen" Schritt. Dabei sei das chinesische Internetgeld "letztlich eine Basis für die Internationalisierung" des Yuan.

Staatliche Kontrolle

China, die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt, wäre die erste grosse Nation mit eigener Digitalwährung.

Ein zusätzliches Motiv hierfür sieht Allaire auch in der Kontrollsucht der chinesischen Regierung. Denn mittels einer staatlichen Cyberwährung könnten die Behörden die Finanztransaktionen der Bürger noch besser überwachen.

