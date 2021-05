US-Risikokapitalgesellschaft will milliardenschweren Krypto-Fonds auflegen

• Kryptowährungen im Rallymodus• Coinbase-Börsengang erfolgreich• Nun plant Andreessen Horowitz einen weiteren Krypto-Investmentfonds

Die private amerikanische Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz plant wohl einen Investmentfonds, der in Cyberwährungen und Startups aus der Kryptobranche investieren und dazu 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar Kapital bei Investoren einsammeln soll. Dies berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere informierte Personen. Das Unternehmen selbst habe sich jedoch zu der Angelegenheit nicht offiziell äussern wollen.

Starkes Krypto-Engagement

Hierbei würde es sich bereits um den dritten Fonds von Andreessen Horowitz handeln, der auf den Kryptobereich spezialisiert ist. Diesbezüglich richtete die Risikokapitalgesellschaft nämlich bereits Mitte 2018 ihren ersten Fonds ein, der 350 Millionen Dollar einsammelte und diese in verschiedene Krypto-Startups sowie Cyberwährungen wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum und andere investierte. Dem folgte im April 2020 ein zweiter Kryptofonds mit einem Investitionskapital von schon 515 Millionen Dollar.

Der Risikokapitalgeber, der auch unter dem Namen a16z auftritt, hatte ausserdem bereits im Jahr 2013 in die Kryptobörse Coinbase investiert und zählt daneben zu den Gründungsmitgliedern des von Facebook initiierten Libra-Projekts, das inzwischen unter dem Namen Diem bekannt ist.

Die 2009 gegründete Gesellschaft gehört zu den berühmtesten Venture Capital-Firmen (VC) des Silicon Valley. Ausserhalb der Kryptoindustrie hat sie beispielsweise in Facebook, Pinterest, Airbnb und BuzzFeed investiert, um ihnen schon in einem frühen Stadium bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen zu helfen.

Erfolg mit Coinbase

Einen ihrer grössten Erfolge feierte Andreessen Horowitz kürzlich mit der Kryptobörse Coinbase, die am 14. April an die Börse ging. Die Anteile waren an der NASDAQ mit einem Erstpreis von 381 Dollar gestartet, während der zuvor festgelegte Referenzpreis bei 250 Dollar gelegen hatte. Ihren ersten Handelstag beendeten die Aktien letztlich mit einem Plus von 31,31 Prozent bei 328,28 Dollar. Coinbase, die als erste Kryptobörse den Sprung aufs Börsenparkett wagte, feierte somit ein sehr erfolgreiches Debüt.

Auf Erstkursbasis war Andreessen Horowitzs Beteiligung an Coinbase rund 11,2 Milliarden Dollar wert. Wie die "Financial Times" berichtet, hat die VC-Gesellschaft seit dem Börsengang Coinbase-Aktien im Volumen von etwa 120 Millionen Dollar veräussert.

Der Erfolg mit Coinbase, sowie die starke Entwicklung von Kryptowährungen im allgemeinen - der Gesamtwert aller derzeit existierenden Digitalwährungen beläuft sich laut CoinMarketCap inzwischen auf rund 2,5 Billion Dollar - hat das Interesse zahlreicher Investoren entfacht. Kein Wunder also, dass auch Andreessen Horowitz mit einem dritten Krypto-Investmentfonds an seine bisherigen Erfolge anknüpfen will.

