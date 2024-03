Tom Lee erwartet Bitcoin-Kurssteigerung auf 150'000 US-Dollar bis zum Jahresende

• Tom Lee erwartet einen Anstieg von Bitcoin auf 150'000 US-Dollar bis Ende des Jahres• Das Vertrauen in das langfristige Potenzial von Bitcoin dürfte wachsen• Bitcoin verzeichnet positive Marktdynamik

Der Bitcoin befindet sich in einer starken Aufwärtsdynamik. Fundstrat-Forschungsleiter Tom Lee traf im Rahmen eines Interviews mit CNBC eine mutige Vorhersage über die Entwicklung der grössten Kryptowährung: Er geht davon aus, dass der Bitcoin kurzfristig auf 82'000 US-Dollar steigen und bis zum Jahresende 150'000 US-Dollar erreichen wird. Lees Optimismus scheint begründet zu sein, denn der Bitcoin hat seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen und hat kürzlich gar ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell zieht der Bitcoin anscheinend die Aufmerksamkeit der Anleger weltweit auf sich.

Lees Prognose verspricht Zuversicht

Ferner erklärte Lee gegenüber CNBC, dass es für Bitcoin nun wieder an der Zeit sei, zu seiner langfristigen Trendlinie zurückzukehren. Daher erwarte er, dass die Kryptowährung kurzfristig 82'000 US-Dollar erreichen und bis zum Jahresende auf 150'000 US-Dollar steigen werde. Laut Lee haben der Anstieg der Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs, die Auswirkungen der bevorstehenden Halbierung der "Blockbelohnung" und das wachsende Interesse der Anleger an Kryptowährungen den Marktwert von Bitcoin auf mehr als 1,3 Billionen US-Dollar ansteigen lassen.

Die optimistische Prognose des "Wall-Street-Bullen", dass der Bitcoin bis Ende 2024 150'000 US-Dollar erreichen wird, deutet auf ein wachsendes Vertrauen in das langfristige Potenzial der grössten Kryptowährung hin. Seine Prognose dürfte zum vorherrschenden Optimismus beitragen, der einerseits durch die jüngste Marktdynamik, andererseits durch positive regulatorische Entwicklungen rund um die zukünftige Entwicklung von Bitcoin angeheizt zu sein scheint. Angesichts der insgesamt positiven Marktdynamik dürfte Lees zuversichtlicher Ausblick das Vertrauen der Anleger stärken. Möglicherweise wird somit der Weg für verstärkte institutionelle Markteintritte und eine höhere Akzeptanz von Kryptowährungen als rentable Anlageklasse geebnet.

Bitcoin-Kurs im Blick

Aktuell wird die Kryptowährung bei 72'141 US-Dollar gehandelt (Stand: 11. März 2024). Das derzeitige Allzeithoch liegt bei 72'778 US-Dollar.

