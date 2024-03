Expertenblick auf Kryptoaktien: Dieses Potenzial sehen Experten in Kryptoaktien wie Coinbase und MicroStrategy

• Krypto-Rally treibt Bitcoin auf neues Allzeithoch• Auch Krypto-Aktien im Aufwind• Analysten begegnen Coinbase, MicroStrategy und Marathon Digital mit vorsichtigem Optimismus

Die Krypto-Rally der letzten Wochen und Monate hat den gesamten Krypto-Sektor beflügelt. So stieg der Bitcoin erst kürzlich auf ein neues Allzeithoch bei 69.170,63 US-Dollar. Angetrieben werden die Kryptowährungen dabei von mehreren Faktoren. So wirkt sich ein allgemein besseres Marktumfeld mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen positiv aus. Speziell für den Krypto-Sektor erwies sich ausserdem die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA Anfang des Jahres als deutlich positiv. Hinzu kommt das Bitcoin-Halving, welches im April ansteht und das insbesondere den Bitcoin-Kurs beflügelt.

Beim Halving werden die Belohnungen halbiert, die Krypto-Miner für das Setzen von neuen Blöcken in der Bitcoin-Blockchain und das Verifizieren von Bitcoin-Transaktionen erhalten. Bisher gibt es hier für jeden neu gesetzten Block ein Reward in Höhe von 6,25 BTC. Im Zuge des Halvings wird dieser Betrag jedoch auf 3,125 BTC halbiert. Dieser im Bitcoin-Code verankerte Mechanismus findet immer dann statt, wenn 210.000 neue Blöcke der Blockchain hinzugefügt wurden. Das diesjährige Halving ist das vierte in der Geschichte. Ursprünglich erhielten Krypto-Miner also einmal 50 BTC für einen angehängten Block.

Schon in der Vergangenheit wirkte sich das Halving positiv auf den Kurs der Urcyberdevise aus, da die Inflation des Bitcoin so vermieden werden soll. Insgesamt ist das BTC-Angebot im Übrigen auf 21 Millionen Münzen beschränkt. Laut Statista waren im Februar 2024 bereits 19,64 Millionen BTC im Umlauf.

So steht es um die Coinbase-Aktie

Doch wie steht es angesichts der jüngsten Krypto-Rally um Krypto-Aktien wie jene von Coinbase, MicroStrategy oder Marathon Digital? Alle drei Unternehmen haben Verbindungen zum Krypto-Sektor jedoch jeweils unter anderen Aspekten.

So handelt es sich bei Coinbase um einen Handelsplatz für Kryptowährungen. Werden zahlreiche Cyberdevisen gehandelt, wirkt sich dies demnach positiv auf das Geschäft der Krypto-Börse aus. Wenig überraschend hat die Coinbase-Aktie daher in den letzten Monaten eine beeindruckende Aufwärtstendenz an den Tag gelegt. So beläuft sich die 1-Jahres-Performance der Coinbase-Aktie auf satte 317,66 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 7. März 2024).

Analysten begegnen der Coinbase-Aktie jedoch bei allem Optimismus mit einer Portion Vorsicht. So zählt das Papier auf der Analyseplattform TipRankings insgesamt 23 Bewertungen: neun Kaufempfehlungen, acht Hold-Ratings sowie sechs Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 173,10 US-Dollar und bescheinigt der Aktie damit ein Abwärtspotenzial von 28,7 Prozent, gemessen am letzten Schlusskurs (Stand: Schlusskurs vom 7. März 2024). Es scheint der Grossteil der Analysten nicht davon auszugehen, dass Coinbase den Höhenflug im Zuge der Krypto-Rally auch langfristig wird fortsetzen können.

Was Analysten der MicroStrategy-Aktie zutrauen

Bei MicroStrategy handelt es sich nicht um ein Krypto-Unternehmen im herkömmlichen Sinne, sondern eigentlich ist das Unternehmen als internationaler Softwarehersteller tätig. Schon vor Jahren begann der ehemalige CEO Michael Saylor eine aggressive Bitcoin-Strategie zu fahren, die das Unternehmen auch weiter verfolgt. So stockt der Softwarehersteller seit Jahren seine Bitcoin-Bestände auf und ist nach Angaben von CFO Andrew King, "der grösste Bitcoin-Inhaber auf Unternehmensebene der Welt". Erst Ende Februar informierte MicroStrategy die Öffentlichkeit darüber, nochmals Bitcoins gekauft zu haben, sodass die Gesamtbestände nun bei rund 193.000 digitalen Münzen liegen.

Auch die MicroStrategy-Aktie ist eng mit dem Schicksal des Bitcoin verknüpft und konnte dementsprechend in den letzten zwölf Monaten ganze 516,65 Prozent zulegen. Auf TipRanks gibt es jedoch nur vier Analystenbewertungen - allesamt Kaufempfehlungen. Das mittlere Kursziel liegt mit 991,67 US-Dollar allerdings rund 23,7 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs, was auch hier ein deutliches Abwärtsrisiko suggeriert (Stand: Schlusskurs vom 7. März 2024).

Marathon Digital direkt vom Bitcoin-Halving betroffen

Marathon Digital ist ein Krypto-Mining-Unternehmen, das sich ganz dem Schürfen von Bitcoin verschrieben hat. Damit ist das Unternehmen auch direkt von dem Bitcoin-Halving betroffen, welches die Produktionskosten für jeden geschürften Coin deutlich erhöht. Schliesslich verschlingt das Mining von Kryptowährungen aufgrund der schieren Menge an Rechenkapazität, die dafür erforderlich ist, enorme Ressourcen. Mit dem Halving müssen die Miner jedoch doppelt so hart arbeiten, um die gleiche Menge an Bitcoins zu erhalten, die Rentabilität des Minings wird also direkt getroffen. Es wird schon jetzt davon ausgegangen, dass nur die grössten und effizientesten Bitcoin-Miner das Event langfristig werden überleben können.

Noch kann die Marathon Digital-Aktie jedoch auf der Krypto-Welle reiten. So ging es in den letzten zwölf Monaten 295,64 Prozent nach oben (Stand: Schlusskurs vom 7. März 2024). Hier zeigen sich die sechs von TipRanks befragten Analysten jedoch deutlich vorsichtiger als bei den anderen beiden Unternehmen. So erhält Marathon Digital zwei Kaufempfehlungen, drei Hold-Ratings sowie eine Verkaufsempfehlung. Das mittlere Kursziel liegt hier bei 23,83 US-Dollar, was gemessen am letzten Schlusskurs ein Aufwärtspotenzial von 9,3 Prozent suggeriert (Stand: Schlusskurs vom 7. März 2024).

Insgesamt sollten sich Anleger im Klaren sein, dass das Schicksal der drei Krypto-Unternehmen eng mit dem des Krypto-Sektor im Allgemeinen verbunden ist, der durch seine hohe Volatilität charakterisiert wird. Ein Krypto-Investment bleibt daher nichts für schwache Nerven.

