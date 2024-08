SUI Coin steigt auf 1 USD: Folgt bald das ATH?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

SUI verzeichnet ein Kursplus von 90 Prozent in den letzten sieben Tagen, doch was steckt hinter dem Anstieg? Neben der allgemeinen Erholung am Krypto-Markt in der letzten Woche, welche den SUI-Kurs gestützt hatte, hat die Einführung eines SUI-Trusts durch Grayscale für Aufmerksamkeit gesorgt. Derzeit ist der SUI-Trust von Grayscale lediglich für Institutionen und ausgewählte Personen verfügbar, allerdings wird erwartet, dass SUI durch die institutionelle Nachfrage deutlich an Wert gewinnen könnte.

Aktuelle Kursentwicklung von SUI

Raoul Pal, Gründer und CEO von Global Macro Investor, teilte seine technische Analyse von SUI auf X. Dabei betrachtet er die Kursentwicklung von SUI im Vergleich zu Solana. Wie auf dem Chart unten zu erkennen ist, befindet sich SUI in einem langfristigen Abwärtstrend gegen Solana. Um zu beweisen, dass es sich bei SUI um “das nächste grosse Ding” handelt, müsse SUI laut Raoul Pal diesen Abwärtstrend nachhaltig durchbrechen.

Technische Analyse von Raoul Pal auf X

Laut ihm sei ein Ende des Abwärtstrends noch nicht vollständig erreicht. Langfristig ist der Unternehmer jedoch von dem Projekt überzeugt. In einem Thread am 08. August bezeichnete er SUI als “bahnbrechende, ultraschnelle, und super effiziente Layer-1 Blockchain”. In diesem Thread verglich Pal bereits den Chart von SUI mit vielen weiteren vergleichbaren Kryptowährungen. Jeder der Charts vermittele laut Pal den Eindruck, dass SUI kurz vor einem weiteren bullischen Ausbruch stünde. SUI konnte in der Vergangenheit bereits von dem Hype rund um Memecoins profitieren, da auch auf der SUI Blockchain einige vielversprechende Memecoin-Projekte an den Start gegangen sind.

Einem Investment in SUI stehen auch Risiken entgegen

SUI hat bereits mehrere Token Unlocks erlebt, bei denen grosse Mengen an zuvor gesperrten Tokens in den Umlauf gebracht wurden. Diese Unlocks haben den SUI-Kurs bereits in der Vergangenheit enorm belastet, da sie das Angebot erhöhen und damit Verkaufsdruck erzeugen. Mittlerweile ist das Schlimmste in Bezug auf die Token Unlocks zwar überstanden, allerdings ist noch immer die Hälfte des getrackten Supplys an SUI Token noch nicht im Umlauf

Sollte sich der Krypto-Markt über die nächsten Monate weiterhin in einer Seitwärtsphase befinden, könnte hier weiterer Verkaufsdruck auf SUI entstehen. Zudem wird SUI für seine zentralisierte Verteilung kritisiert. Ein Grossteil der gestakten Tokens wird von den Gründern gehalten. Das kann langfristig dazu führen, dass Investoren misstrauisch werden und den Token-Preis weiter belasten.

