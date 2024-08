Solana Kurs Prognose: Könnte bullischer Ausbruch aus Chartpattern die grosse Rallye herbeiführen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Solana-Kurs befindet sich derzeit in einer spannenden Phase, da er sich inmitten einer längeren Konsolidierung bewegt. Analysten spekulieren, ob ein möglicher bullischer Ausbruch aus dem aktuellen Chartpattern eine neue grosse Rallye auslösen könnte. Doch wie realistisch ist ein solches Szenario und wie könnte es dann für SOL weitergehen?

Solana befindet sich nun bereits seit März in einer Konsolidierungsphase

Solana befindet sich, ähnlich wie der Grossteil des Kryptomarktes, seit März dieses Jahres in einer längeren Konsolidierungsphase. Im März erreichte die Bitcoin-Rallye ihren Höhepunkt, als Bitcoin ein neues Allzeithoch von knapp 74.000 US-Dollar verzeichnete. Danach fiel der Wert jedoch auf unter 70.000 US-Dollar zurück, und seitdem konsolidiert Bitcoin überwiegend zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Es gab sowohl kleinere Rallyes über 70.000 US-Dollar als auch Korrekturen unter 60.000 US-Dollar.

Da die meisten Altcoins in ihrer Wertentwicklung dem Bitcoin folgen, ist es nicht überraschend, dass auch der Chart von Solana ähnlich aussieht. Vor März dieses Jahres erlebte Solana eine starke Rallye, bei der der Kurs seit September 2023 von 20 US-Dollar auf einen Höchststand von über 200 US-Dollar Mitte März anstieg. In der Folge gelang es Solana, die 200-US-Dollar-Marke zweimal zu durchbrechen, doch der Kurs fiel beide Male innerhalb kurzer Zeit wieder unter diese signifikante Widerstandsmarke. Nach dem zweiten Versuch setzte dann eine grössere Korrektur ein, die den Wert von Solana schliesslich sogar auf den wichtigen Support bei 125 US-Dollar zurückwarf. Daraufhin folgte eine weitere Rallye auf 190 US-Dollar, die wiederum von einer erneuten Korrektur auf 125 US-Dollar begleitet wurde. Zuletzt erlebte Solana einen Aufwärtstrend in Richtung 190 US-Dollar, gefolgt von einer weiteren Korrektur auf etwa 125 US-Dollar. Dieses Hin und Her ist typisch für eine Konsolidierungsphase.

Quelle: CoinMarketCap.com

Aktuell liegt Solana nach wie vor auf Rang fünf der grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit einem Wert von 73,38 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig bleibt das Handelsvolumen von Solana mit 2,7 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden auf einem relativ niedrigen Niveau. Im vergangenen Monat erlebte Solana eine grössere Korrektur, die den Kurs auf ein monatliches Minus von über 7 Prozent drückte. Allerdings setzte innerhalb der letzten Woche eine Erholung ein, sodass im Wochenvergleich ein Plus von 10 Prozent zu verzeichnen ist. Heute zeigte Solana kaum Volatilität und liegt lediglich 0,12 Prozent im Minus.

Besonders interessant ist die Beobachtung, dass sich der Kurs von Solana um einen sogenannten Point of Control bei etwa 155 US-Dollar zu stabilisieren scheint. Die Volatilität hat in den letzten Monaten leicht abgenommen, wobei sich höhere Tiefststände und niedrigere Höchststände abzeichnen. Das wirft bei vielen Anlegern die berechtigte Frage auf, ob sich möglicherweise ein erneuter impulsiver Kursbewegung anbahnen könnte, der Solana dazu verhilft, aus der aktuellen Konsolidierungsphase auszubrechen.

So könnte es nun für SOL weitergehen

Betrachtet man den Chart von Solana über die letzten Monate, so wird deutlich, wie berechtigt die Annahme eines bevorstehenden Kurswechsels ist. Um die zukünftige Wertentwicklung von Solana besser einschätzen zu können, lassen sich derzeit zwei realistische Szenarien identifizieren. Der aktuelle Kurs von Solana liegt in der Mitte der bestehenden Konsolidierungsphase bei etwa 157 US-Dollar. Es wird nun spannend sein zu beobachten, ob es Solana gelingt, sich über dem Point of Control zu behaupten. Sollte dies der Fall sein, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs in den kommenden Tagen weiter in Richtung 180 US-Dollar steigen wird.

Wenn Solana diesen Widerstand erreicht, wird es entscheidend sein, ob es gelingt, die 180-US-Dollar-Marke und damit die obere Trendlinie des aktuellen Chartmusters zu durchbrechen und sich nachhaltig darüber zu etablieren. Gelingt dies, könnte ein weiterer Anstieg in Richtung 200 US-Dollar folgen. Sollte der Kurs auch diese Hürde nehmen, könnte dies den Beginn einer noch grösseren Rallye markieren, die Solana möglicherweise noch in diesem Jahr zu einem neuen Allzeithoch in Richtung 300 US-Dollar führen könnte. Einige optimistische Analysten prognostizieren sogar Kurse von 500 oder gar 1.000 US-Dollar für Solana in den kommenden Monaten und Jahren.

Quelle: TradingView.com

Auf der anderen Seite besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Solana es nicht schafft, sich über dem Point of Control zu behaupten und der Kurs erneut einbricht. In diesem Fall wäre ein Rückgang in Richtung 140 US-Dollar realistisch. Sollte Solana jedoch auch an diesem Punkt keine Unterstützung finden, wird es darauf ankommen, wie sich der Kurs an der unteren Trendlinie des aktuellen Chartmusters bei etwa 135 US-Dollar verhält. Ein Unterschreiten dieser Marke würde ein sehr negatives Bild zeichnen und könnte dazu führen, dass Solana erneut in Richtung 120 US-Dollar oder sogar 100 US-Dollar zurückfällt.

Die Richtung, die Solana einschlagen wird, hängt massgeblich davon ab, wie sich der restliche Kryptomarkt und insbesondere Bitcoin entwickeln. Sollte Bitcoin in den kommenden Tagen weiteres Aufwärtsmomentum zeigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Solana im Kurs steigen wird. Trotz dieser Aussichten befindet sich Solana derzeit in einer recht unsicheren charttechnischen Lage und hat bereits eine beeindruckende Rallye in diesem Jahr hinter sich. Zudem handelt es sich bei Solana um eine Kryptowährung mit einer bereits hohen Marktkapitalisierung, was das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu kleineren und jüngeren Kryptowährungen eher begrenzt erscheinen lässt. Aus diesem Grund investieren Anleger derzeit verstärkt in vielversprechende Alternativen, wie beispielsweise den neuen Play-to-Earn Coin $PLAY.

PLAY stellt jetzt eine interessante Investitionsalternative dar

Das Projekt hinter diesem Coin heisst PlayDoge und stellt sich gerade als vielversprechende Investitionsalternative heraus, insbesondere für Anleger, die von der wachsenden Popularität von Meme-Coins und Web3-Gaming profitieren möchten. Das innovative Krypto-Projekt ist eine moderne Neuinterpretation des nostalgischen Tamagotchi-Trends, wobei es den Spielern ermöglicht, sich um ein virtuelles Shiba Inu-Haustier zu kümmern und dafür mit $PLAY-Tokens belohnt zu werden. Das Spiel wird bald auf Google Play und im Apple App Store verfügbar sein, und die Vorfreude darauf zeigt sich bereits in den beeindruckenden 6,3 Millionen US-Dollar, die bisher im PreSale geraised wurden.

Für Investoren bietet sich jedoch nur noch eine kurze Gelegenheit, $PLAY zum Vorverkaufspreis von 0,00531 US-Dollar zu erwerben, da der Vorverkauf in weniger als 24 Stunden endet. Die jüngsten Teaser auf X haben die Community bereits begeistert, indem sie ein dynamisches und lebendiges Gameplay präsentierten, das das Potenzial hat, das klassische Tamagotchi-Erlebnis auf eine neue Ebene zu heben.

Important Announcement



PlayDoge’s highly anticipated #Presale ends on Monday, August 26th at 10am UTC!



Buy $PLAY in final stages now!

https://t.co/JT0VEofqf2 pic.twitter.com/aWQCHxox0H — PlayDoge (@PlayDogeGame) August 16, 2024

Der wahre Reiz von PlayDoge liegt jedoch nicht nur im Spiel, sondern auch in seinem Investitionspotenzial. Durch die Kombination von Play-to-Earn-Elementen mit einem ohnehin schon wachsenden Markt positioniert sich PlayDoge als potenziell nächste grosse Sache im Bereich der Meme-Coins.

Mit dem bevorstehenden Spielstart und der steigenden Nachfrage nach dem Token könnte $PLAY erheblich an Wert gewinnen. Das Projekt hat bereits ein intensives Smart-Contract-Audit durch SolidProof erfolgreich bestanden, was den Investoren zusätzliche Sicherheit bietet. Zudem werden $PLAY-Holdern durch die Möglichkeit des Stakings weitere Renditemöglichkeiten in Höhe von bis zu 72 % pro Jahr geboten.

Interessierte können $PLAY direkt auf der PlayDoge-Website erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und BNB, USDT oder ETH eintauschen. Auch Bankkartenzahlungen werden akzeptiert, was den Kaufprozess für potenzielle Investoren noch einfacher macht.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.