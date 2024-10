Solana Kurs Prognose: darum könnte SOL ein Uptober bevorstehen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Oktober könnte für Solana ein vielversprechender Monat werden, da mehrere positive Indikatoren auf eine bevorstehende Kursrallye hindeuten. Solana hat kürzlich ein höheres Tief erreicht und profitiert weiterhin von der wachsenden Beliebtheit seines Netzwerks, insbesondere durch neue Projekte wie POPCAT. Eine derartige Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren könnte Solana in eine starke Marktphase im sogenannten “Uptober” führen.

Solanas Kurs konnte zuletzt ein höheres Tief im Chart etablieren

Solana erlebte innerhalb der letzten 24 Stunden, ähnlich wie der restliche Teil des Kryptomarktes, einen deutlichen Aufschwung. Der Kurs von SOL stieg um über 2 % und liegt damit aktuell bei 145 $. Bereits seit Anfang September hatte der Kurs einen kontinuierlichen Aufschwung erlebt und war von einem Tiefststand bei 120 $ auf einen Höchststand von über 160 $ gestiegen, bevor er dann im Verlauf der zurückliegenden Woche zwischenzeitlich erneut auf 135 $ eingebrochen war.

Mit dem nun erneut aufkommenden Aufschwung scheint sich für SOL im Chart nun ein höheres Tief im Vergleich zu den Tiefstständen der letzten Monate zu etablieren. In diesem Zeitraum war der Kurs nämlich mehrfach auf den wichtigen Support-Bereich bei 120 $-125 $ zurückgefallen. Viele Anleger machen sich jetzt Hoffnungen, dass auf diesen höheren Tiefststand bald auch ein höherer Höchststand folgen könnte, welcher SOL dementsprechend über die 160 $-Marke hinaus und möglicherweise direkt bis auf 180 $ katapultieren könnte.

Quelle: CoinMarketCap.com

Damit würde SOL dann seit Langem mal wieder eine realistische Chance bekommen, aus der Konsolidierungsphase auszubrechen, in der sich der Coin seit dem Erreichen des bisherigen Jahreshochs bei knapp über 200 $, welches er Anfang April dieses Jahres erreichte, befindet. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres hatte SOL eine grössere Rallye erlebt, die den Wert der fünftgrössten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung von 20 $ auf über 200 $ katapultierte und damit zu einer Verzehnfachung des Wertes führte.

Gerade scheinen mehrere Faktoren darauf hinzudeuten, dass SOL nach einem starken Q1 auch ein solides Q4 erleben könnte.

Rallye auf über 200 Dollar könnte noch im Oktober passieren

Der erste Grund ist das bereits thematisierte, sehr bullisch anmutende Chartbild von SOL, das gerade mit einem höheren Tiefststand aus der vorangegangenen Konsolidierungsrange auszubrechen scheint. Ein weiterer Grund wäre die starke Adaption, welcher sich das SOL-Netzwerk aktuell erneut erfreut. Aufgrund der hohen Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigen Transaktionskosten ist das Netzwerk sehr beliebt bei DeFi-Entwicklern und neuen Kryptoprojekten.

Quelle: CoinMarketCap.com

Gerade ist besonders der neue Top-Memecoin POPCAT ein gutes Beispiel für die zahlreichen hocherfolgreichen Krypto- und speziell Memeprojekte, die auch auf Solana launchen und erfolgreich sind. Das stützt indirekt auch wieder das Solana-Netzwerk und die Wertentwicklung von SOL.

Im Fall eines generellen Krypto-Bullruns könnte SOL daher zu den grössten Profiteuren gehören. Für eine solche anstehende Rallyephase scheinen gerade ebenfalls viele Faktoren zu sprechen. So hat die FED zuletzt den Leitzins gesenkt und damit vermutlich eine längere Phase der lockeren Zinspolitik und wirtschaftlichen Aufschwungs angestossen, von der vor allem Kryptowährungen massgeblich profitieren könnten.

Zudem befinden wir uns mit dem Oktober und dem folgenden November in der historisch gesehen besten Zeit für Bitcoin, Solana und Co., in der die Coins in vergangenen Jahren fast immer grosse Rallyes erlebt haben. Auch die Post-Halving-Rallye, die viele Analysten antizipieren, steht noch aus und könnte jederzeit einsetzen.

All das könnte neben Solana vor allem auch kleineren und jüngeren Kryptoprojekten zugutekommen, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin mit Aufwärtspotenzial ist aktuell STARS.

Anleger investieren jetzt auch in STARS statt in SOL

Immer mehr Anleger entscheiden sich, in STARS zu investieren, anstatt in etablierte Coins wie Solana. STARS, der Coin des Krypto-Projekts Crypto All-Stars, bietet nicht nur den klassischen Meme-Coin-Charme, sondern auch einen echten Use Case. Das Projekt plant nähmlich, das Staking von Meme-Coins zu vereinfachen und zentralisieren. Bisher mussten Anleger ihre Meme-Coins wie DOGE, SHIB oder PEPE auf verschiedenen Plattformen staken, oft mit unterschiedlichen Konditionen und Komplexitäten. Crypto All-Stars löst dieses Problem mit seinem MemeVault, das es ermöglicht, mehrere Meme-Coins gebündelt zu staken und dafür STARS als Belohnung zu erhalten.

Quelle: Cryptoallstars.io

Interessant ist auch, dass die Höhe der Staking-Rendite für Meme-Coins davon abhängt, wie viele STARS-Coins man selbst hält. Das weckt weiteres Interesse am Kauf von STARS, zumal die Renditen für das Staken von STARS selbst bis zu über 700 % betragen können.

Der Coin befindet sich aktuell noch in der Pre-Sale-Phase, in der er für 0,0014828 Dollar pro Coin erworben werden kann. Bisher wurden bereits über 2 Millionen Dollar an Funding gesammelt, was das grosse Interesse vieler Anleger zeigt. Das Projekt könnte nicht nur für kurzfristige Gewinne, sondern auch für langfristige Investitionen eine interessante Alternative zu Solana darstellen.

