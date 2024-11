Robinhood und Kraken unterstützen neuen Stablecoin - Konkurrenz für Tether und USDC

• Neues Stablecoin-Konsortium• Konkurrenz für Marktführer Tether und USD Coin• Politischer Rückenwind durch Trump-Wahl

Führende Kryptounternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, die Adoption eines neuen Stablecoins voranzutreiben.

Konsortium gebildet

Prominente Namen aus dem Kryptosektor, darunter Kraken, Paxos, Robinhood und Galaxy Digital, wollen im Rahmen eines neu gegründeten Konsortiums die Adoption des gelaunchten Stablecoins USDG vorantreiben. Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt.

Das offene Netzwerk, Global Dollar Network, hat dabei zum Ziel, die Nutzung von Stablecoins weltweit zu beschleunigen und einen Vermögenswert zu fördern, der seinen Partnern angemessene wirtschaftliche Vorteile bietet, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heisst. Das Herzstück des Netzwerks sei der der Global Dollar (USDG), den das Konsortium als "neuen, sicheren und vertrauenswürdigen Stablecoin" bewirbt. Der Coin werde von Paxos aus Singapur herausgegeben wird sei im Wesentlichen mit dem kommenden Stablecoin-Rahmenwerk der Monetary Authority of Singapore konform. "Unter der Leitung eines Netzwerkberatungsausschusses mit Partnervertretung zielt Global Dollar Network darauf ab, die Stablecoin-Landschaft neu zu gestalten und eine Lösung anzubieten, die den strengen Anforderungen globaler Unternehmen gerecht wird und gleichzeitig kollaboratives Wachstum und Innovation fördert", stellt das Konsortium die Ziele des Projekts klar.

Zwei Coins mit marktbeherrschender Stellung

Der Markt für Stablecoins wird derzeit vorrangig von zwei Coins dominiert. Dem Tether und dem USD Coin, die CoinGecko zufolge rund 90 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen. Mit dem Global Dollar Network tritt nur ein neuer Akteur in den Markt ein und sorgt für mehr Konkurrenz. Arjun Sethi, Co-CEO bei Kraken, wird im Rahmen der gemeinsamen Erklärung mit den Worten zitiert: "Der Mangel an Wettbewerb auf dem regulierten Stablecoin-Markt hat die Branche daran gehindert, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. USDG stellt diese Dynamik mit einem gerechteren Modell auf den Kopf, das Mainstream-Teilnehmer in das Ökosystem einbezieht und neue Anwendungsfälle für Stablecoins beschleunigt". Paxos-CEO Charles Cascarilla fügt ergänzend hinzu: "Global Dollar Network wird praktisch alle Belohnungen an die Teilnehmer zurückzahlen und steht jedem offen. Es soll die globale Nutzung von Stablecoins fördern und die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Technologie beschleunigen",

Trump-Wahl lässt Kryptoakteure Morgenluft wittern

Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten lässt viele Anleger und Marktakteure auf einen Schub für Kryptoinvestments hoffen. Trump hatte sich bereits im Vorfeld der Wahlen als Kryptofan positioniert und angekündigt, insbesondere in Sachen Regulierung deutlich liberaler vorgehen zu wollen als etwa sein direkter Amtsvorgänger Joe Biden. Das hatte den Bitcoin direkt nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse auf ein neues Rekordhoch getrieben und auch anderen Kryptoassets deutlich Rückenwind verschafft.



Redaktion finanzen.ch