Ripple erhält DFSA-Lizenz - neuer Impuls für Krypto-Innovation im Nahen Osten

• Ripple darf Krypto-Zahlungsdienste in den VAE anbieten• Wachsende Nachfrage nach Blockchain-Zahlungen in der MENA-Region• Ripple stärkt seine Marktstellung

Ripple hat einen bedeutenden Schritt in seiner globalen Expansion gemacht: Das Unternehmen hat von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) die vollständige regulatorische Genehmigung erhalten, um grenzüberschreitende Krypto-Zahlungsdienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) anzubieten. Ripple ist nun der erste lizenzierte Blockchain-Zahlungsanbieter im Dubai International Financial Center (DIFC), einer bedeutenden Freiwirtschaftszone.

DFSA-Lizenz: Expansion in den VAE und MENA-Region vorangetrieben

Bereits im Oktober 2024 hatte Ripple bekannt gegeben, an der Erlangung der DFSA-Lizenz zu arbeiten, nachdem eine vorläufige Genehmigung erteilt wurde. Nun ist der entscheidende Schritt vollzogen, was Ripple die Möglichkeit gibt, seine Blockchain-basierten Zahlungslösungen flächendeckend in den VAE anzubieten. Besonders Finanzinstitute, die digitale Vermögenswerte einsetzen wollen, könnten von dieser Entwicklung profitieren. Ripple sieht in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) grosses Wachstumspotenzial, da die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungslösungen wächst.

"Wir treten in eine beispiellose Wachstumsphase für die Krypto-Branche ein, angetrieben durch grössere regulatorische Klarheit weltweit und zunehmende institutionelle Akzeptanz", sagte Brad Garlinghouse, Chief Executive Officer von Ripple gemäss Businesswire. "Dank seiner frühen Führungsrolle bei der Schaffung eines unterstützenden Umfelds für Technologie- und Krypto-Innovation ist die VAE aussergewöhnlich gut positioniert, um davon zu profitieren", fügte er hinzu.

Ripple stärkt seine Marktposition

Arif Amiri, CEO des Dubai International Financial Centers, äusserte sich laut Businesswire ebenfalls positiv: "Wir sind begeistert, dass Ripple sein Engagement in Dubai vertieft, indem es eine DFSA-Lizenz erhält, die es zum ersten Blockchain-fähigen Zahlungsanbieter im DIFC macht. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur unser Engagement für die Förderung von Innovationen, sondern eröffnet Ripple auch neue Wachstumschancen in der gesamten Region und darüber hinaus". Mit dieser Lizenz kann Ripple nun nicht nur in den VAE, sondern auch in der gesamten MENA-Region neue Geschäftsmöglichkeiten erschliessen.

Dieser Erfolg fügt sich in Ripples globale Expansionsstrategie ein. Das Unternehmen hat bereits über 60 regulatorische Genehmigungen weltweit erhalten, darunter von der Monetary Authority of Singapore (MAS) und dem New York Department of Financial Services (NYDFS). Die Lizenz der DFSA ist ein weiteres Zeichen für die wachsende regulatorische Akzeptanz von Kryptowährungen.

Ripples Zahlungsinfrastruktur: Hohe Nachfrage in der MENA-Region

Die Nachfrage nach Ripples Zahlungsinfrastruktur wächst besonders im Nahen Osten. Laut Businesswire sind rund 20 Prozent der globalen Ripple-Kundenbasis in der MENA-Region tätig. Die Lizenz ermöglicht es Ripple, diese Nachfrage noch besser zu bedienen und weiter auszubauen. Ein weiterer Vorteil für Ripple könnte die wachsende Bedeutung von Stablecoins in den VAE sein. Ripples Stablecoin RLUSD könnte die Entwicklung von Echtzeit-Abrechnungen weiter fördern.

Auswirkungen auf XRP: Vertrauen in Ripple steigt

Die Ankündigung der DFSA-Lizenz führte zeitweise zu einem deutlichen Anstieg des XRP-Preises. Sollte das Unternehmen das laufende Rechtsverfahren mit der US-Börsenaufsicht SEC positiv abschliessen, könnte dies die Marktstellung weiter festigen.

Die DFSA-Lizenz ist ein Meilenstein für Ripple und unterstreicht die zunehmende regulatorische Klarheit und Akzeptanz von Blockchain-basierten Zahlungen weltweit. Mit dieser Lizenz und der wachsenden Nachfrage in der MENA-Region könnte Ripple gut positioniert sein, um seine Rolle als führender Anbieter in der Krypto-Zahlungsbranche weiter auszubauen.

Redaktion finanzen.ch

