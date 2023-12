Reaper Financial-Chef Patrick Riley rechnet mit neuem Allzeithoch für Ripple

• Reaper Financial setzt auf XRP-Ledger• XRP mit EVM schneller und günstiger als Ethereum• Baldige Höchststände erwartet

Reaper Financial sieht sich als Marktregulierungsinstrument auf XRP-Basis

Patrick Riley ist der Gründer des Krypto-Finanzdienstleisters Reaper Financial. Mithilfe des RPR-Tokens will man das digitale Ökosystem als "Marktregulierungsinstrument für eine dezentralisierte Wirtschaft" nutzen, wie es auf der Webseite des Projekts heisst. "Während digitale Ökonomien für ihre Volatilität bekannt sind, versucht der Reaper, die überschüssigen und unbewerteten Vermögenswerte zu entfernen, um heftige Marktschwankungen zu verhindern", so Reaper Financial. "Reaper Financial erfüllt diese Aufgabe durch einen dezentralisierten Abstimmungsmechanismus, bei dem der Wert von RPR zum Kauf und zur Zerstörung unterbewerteter Vermögenswerte verwendet wird." Dabei komme es jedoch nicht zu Verlusten auf Seiten der Anleger, wie das Krypto-Unternehmen betont, da alle Vermögenswerte zum Marktwert erstanden und dann zerstört werden. Darüber hinaus seien nur Projekte betroffen, "deren Ruf und Glaubwürdigkeit ein Reaping rechtfertigen". Reaper Financial operiert auf dem XRP-Ledger, der Blockchain, der Ripple zugrunde liegt.

Zahlreiche XRP-Projekte in Umsetzung

Dementsprechend gross ist auch Rileys Hoffnung in den XRP-Token, wie er kürzlich im Interview mit dem Krypto-Analysten Zach Rector bestätigte. Neben dem RPR-Token betreibt Reaper Financial ausserdem den ASC-Token und den ARK-Token. Alle drei Coins haben gemeinsam, dass eine bestimme Menge von ihnen monatlich erstellt wird und dann im Gegenzug zu XRP auf den Markt gebracht werden. Die dadurch eingenommen Ripple-Coins werden dann für verschiedene Zwecke genutzt. So werden sie entweder an Anleger verteilt, Fonds hinzugefügt oder verkauft und in US-Dollar eingetauscht, welche dann an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Alleine die Projekte von Reaper Financial steigern das Aufwärtspotenzial von Ripple, so Riley im Interview.

Ethereum ist "sterbendes Pferd"

Aber auch die Einführung von Neben-Blockchains durch die Ethereum Virtual Machine (EVM) könnten dem XRP-Token zugutekommen, so der Reaper Financial-CEO. Ethereum selbst sei mittlerweile zu langsam und teuer, wie Riley im Interview mit Rector kritisierte. "Ethereum […] ist so etwas wie ein sterbendes Pferd, das schon lange vor sich hin humpelt", so der Experte. Die virtuelle Ethereum-Komponente EVM, die vor allem für Smart Contracts genutzt wird, könne aber auch mit dem Ripple-Netzwerk kombiniert werden. So sei das XRP-Ökosystem mit EVM eine deutlich leistungsfähigere und kostensparendere Alternative zum regulären Ethereum-Netzwerk und dürfte diesem damit den Rang ablaufen. "Die Möglichkeit, jeden ERC20-Token und jeden EVM-Vertrag in den XRP-Ledger zu bringen und sofort mit XRP abzuwickeln, ist ein wichtiger Nutzen und Anwendungsfall für unser Ökosystem", zeigte sich Riley begeistert.

XRP vor neuem Rekordlauf

Aufgrund dieser Chancen für Ripple hatte Riley auch ein bullishes Kursziel parat. "Ich erwarte, dass der nächste Höchststand von XRP bei 22 US-Dollar oder höher liegen wird", erklärte der Reaper Financial-Chef im Interview. "Und ich denke die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir auch im nächsten Bärenmarkt über 10 US-Dollar bleiben." Das derzeitige Hoch des Coins liegt bei 3,84 US-Dollar und wurde im Januar 2018 erreicht. Zuletzt kostete die Kryptowährung noch 0,6148 US-Dollar (Stand vom 19. Dezember 2023). Der Marktwert des Tokens beträgt derzeit 33 Milliarden US-Dollar.

Ripple könnte Bitcoin Top-Position streitig machen

Langfristig hat Ripple, Rileys Einschätzung zufolge, auch das Potenzial, der nach Marktkapitalisierung gewichtet grössten Kryptowährung den Rang abzulaufen. "Vor ein paar Wochen habe ich eine Analyse darüber erstellt, was 2024 von XRP zu erwarten ist und eines der Dinge, die ich sehr realistisch erwarte ist, dass XRP den Bitcoin als die Nummer 1-Kryptowährung übertreffen wird", so der Ripple-Bulle. "Das soll nicht heissen, dass Bitcoin scheitert, aber ich erwarte, dass XRP ihn überholen wird." Die Marktkapitalisierung des Krypto-Urgesteins beträgt aktuell 843 Milliarden US-Dollar. Damit hat Ripple noch einiges aufzuholen.

