PEPE stürzt ab, doch Konkurenz-Coin PEPU zieht Millionen-Investments an

Der Memecoin PEPE erlebt derzeit einen deutlichen Kursrückgang, nachdem er von seinem Allzeithoch weit zurückgefallen ist. Während Anleger den erneuten Abwärtstrend von PEPE also mit wachsender Sorge beobachten, gewinnt ein neuer Konkurrent an Fahrt: PEPU. Der aufstrebende Memecoin zieht trotz des schwierigen Marktumfelds beträchtliche Investitionen an. Doch was steckt dahinter?

PEPE hat in der letzten Woche über 15 Prozent an Wert verloren

Aktuell ist PEPE der drittgrösste Memecoin am Markt, mit einer Marktkapitalisierung von circa 4,2 Milliarden Dollar. Der Coin ist damit auch insgesamt die 24. grösste Kryptowährung überhaupt. Gleichzeitig erreichte der Memecoin innerhalb der letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von knapp 650 Millionen Dollar.

Im Jahresvergleich steht der Frosch-Memecoin sehr gut da, mit einem Plus von über 1200 Prozent. Allerdings sollte das Anleger nicht darüber hinwegtäuschen, dass PEPE von seinen Jahreshöchstständen bereits ein grosses Stück zurückgefallen ist. Tatsächlich erlebte der Coin Anfang des Jahres im Rahmen der Memecoin-Rallye einen starken Anstieg. Der Kurs stieg von unter 0,0000007 Dollar zunächst auf über 0,00001 Dollar und Ende Mai sogar auf ein neues Allzeithoch bei 0,000017 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Seitdem war der Kurs jedoch ziemlich kontinuierlich gefallen und erreichte wieder einen Tiefststand bei unter 0,000007 Dollar. Anleger, die hier den Dip kauften, hatten sich nun bereits gefreut, da PEPE im letzten Monat eine Rallye auf 0,000012 Dollar gelungen war. Die Euphorie war jedoch nur von kurzer Dauer, da er dann im Verlauf der letzten Woche bereits wieder deutlich unter 0,00001 Dollar absackte.

Daraus ergab sich im Verlauf der letzten Woche ein Verlust von klar über 10 Prozent, und es bleibt offen, ob PEPE sich wieder über das wichtigste Kursniveau retten kann oder ob er nun weiter in Richtung 0,000007 Dollar rutscht. Fakt ist, dass PEPE heutzutage bei weitem kein hochvolatiler kleiner Memecoin mehr ist und dementsprechend auch das Aufwärtspotenzial deutlich geringer ist als noch vor den grossen Rallyes in der ersten Jahreshälfte 2024.

Daher interessieren sich Anleger heute vor allem auch für kleinere Memecoin-Alternativen, wie beispielsweise den neuen direkten Konkurrenten zu PEPE namens PEPU.

PEPU entwickelt sich derweil in eine entgegengesetzte Richtung

Während viele Krypto-Projekte und insbesondere Meme-Coins derzeit mit Kursrückgängen kämpfen, entwickelt sich PEPU, der Coin des neuen Projekts Pepe Unchained, in eine völlig andere Richtung.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Pre-Sale-Phase, doch die Zahlen sprechen für sich: Bereits über 16,9 Millionen Dollar an Investitionen wurden in kürzester Zeit generiert. Das zeigt das enorme Vertrauen, das viele Anleger in dieses aufstrebende Meme-Coin-Projekt setzen. Der Pre-Sale bietet Investoren die Chance, den Coin zu einem vergünstigten Kurs von 0,0099 Dollar zu erwerben, bevor der Preis in den kommenden Pre-Sale-Phasen weiter steigt. Die Struktur des Pre-Sales motiviert Anleger zusätzlich, frühzeitig zu investieren, um vom günstigeren Kurs zu profitieren.

Quelle: Pepeunchained.com

Was PEPU besonders interessant macht, ist die Vision, die hinter dem Projekt steht. Pepe Unchained will mehr als nur ein gewöhnlicher Meme-Coin sein. Es plant, die Krypto-Landschaft mit einer eigenen Layer-2-Blockchain zu revolutionieren. Die Blockchain soll nicht nur Transaktionen deutlich schneller abwickeln als die Ethereum-Blockchain, auf der der originale PEPE aufbaut, sondern auch die Transaktionsgebühren erheblich senken. Das könnte PEPU besonders für kleinere Anleger attraktiv machen, da sie nicht mit den hohen Gebühren kämpfen müssen, die viele Meme-Coins auf Ethereum belasten.

Zusätzlich plant Pepe Unchained, ein ganzes Ökosystem rund um Meme-Coins aufzubauen. Mit dem sogenannten “Frens with Benefits”-Programm können Entwickler eigene Projekte auf der Pepe Unchained-Blockchain vorstellen, die, wenn akzeptiert, das Ökosystem weiter bereichern könnten. Das könnte dazu führen, dass auf der Plattform in Zukunft eine Vielzahl neuer Meme-Coins und Projekte entstehen, was PEPU als zentralen Bestandteil dieses Ökosystems noch attraktiver macht. Es wird sogar spekuliert, dass Pepe Unchained eine eigene dezentrale Exchange plant, was das Potenzial des Projekts weiter erhöht.

Neben diesen technischen Innovationen und der Expansion des Ökosystems überzeugt das Projekt auch durch seine durchdachte Tokenomics. Von den insgesamt 8 Milliarden PEPU-Coins sind 40 % für den Pre-Sale reserviert, was sicherstellt, dass Investoren von Anfang an Zugang zu einem grossen Teil der Coins haben. Weitere 30 % der Coins sind für das Staking gesichert, das einen zentralen Bestandteil des Projekts ausmacht. Anleger, die ihre PEPU-Coins staken, können aktuell mit jährlichen Renditen von bis zu 127 % rechnen, was den Coin für viele noch attraktiver macht. Es wurden zudem bereits fast 1,25 Milliarden PEPU-Coins gestaked.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we’re building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it’s going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Weitere 10 % der Coins sind für das Marketing reserviert, um sicherzustellen, dass die Reichweite des Projekts weiter ausgebaut wird. 7,5 % sind für die Liquidität und die Projektentwicklung vorgesehen, während 5 % als Chain Inventory für zukünftige Entwicklungen zur Verfügung stehen.

Die grosse Community, die sich bereits um PEPU gebildet hat, ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Allein auf der Social-Media-Plattform X hat das Projekt bereits über 34.000 Follower, was das steigende Interesse an Pepe Unchained und seinem Potenzial unterstreicht. Die Tatsache, dass PEPU als Meme-Coin das ursprüngliche PEPE-Projekt übertreffen möchte, zieht zusätzlich viele Anleger an, die auf den nächsten grossen Hype im Meme-Coin-Sektor setzen.

