PEPE Kurs bricht ein, während PEPU im PreSale durch die Decke geht

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine bemerkenswerte Verschiebung im Meme-Coin-Sektor. Während der Kurs von PEPE in den letzten Wochen deutlich eingebrochen ist, gewinnt ein neuer Herausforderer an Dynamik: PEPU. Der vielversprechende Coin sorgt im PreSale für Furore und zieht immer mehr Investoren an. Doch was genau hat es mit PEPU auf sich und wie steht es indess um PEPE?

Der Kurs von PEPE ist im letzten Monat drastisch zurückgegangen

Zu den grössten Verlierern jüngster Zeit am Kryptomarkt zählten vor allem die bereits stark volatilen Meme-Coins. Besonders negativ stach dabei der Coin PEPE hervor. Innerhalb der letzten Woche verlor PEPE mehr als 11 % an Wert, und im vergangenen Monat belief sich sein Wertverlust bis zum heutigen Stand auf über 36 %. Trotz dieser Rückschläge befinden sich Anleger, die vor einem Jahr in PEPE investiert haben, immer noch im Plus – mit Gewinnen von über 500 %. Allerdings hat der Coin seit seinem Allzeithoch, das er erst Ende Mai dieses Jahres erreichte, bereits einen erheblichen Rückgang verzeichnet.

Quelle: CoinMarketCap.com

So fiel der Wert von PEPE innerhalb der letzten zweieinhalb Monate von seinem Höchststand von 0,000018 Dollar in mehreren starken Korrekturphasen auf den aktuellen Kurs von nur noch 0,0000075 Dollar. Trotz der Verluste hält PEPE unter den Meme-Coins weiterhin den dritten Platz in Bezug auf die Marktkapitalisierung und belegt im Vergleich zu allen Kryptowährungen den 25. Rang. Seine aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,16 Milliarden Dollar, während das Handelsvolumen mit über 500 Millionen Dollar auf einem vergleichsweise hohen Niveau bleibt.

Ungeachtet des nach wie vor bestehenden Aufwärtspotenzials von PEPE zögern immer mehr Anleger, in den Coin zu investieren. Zum einen handelt es sich mittlerweile um einen stark etablierten Coin mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar, zum anderen befindet sich der Kurs derzeit an einer sehr unsicheren Position, die in den letzten Wochen und Monaten vor allem Verluste verzeichnete. Daher verlagert sich das Interesse vieler Investoren auf kleinere und jüngere Meme-Coin-Alternativen, wie zum Beispiel PEPU vom Konkurrenzprojekt Pepe Unchained, das darauf abzielt, eine verbesserte Version des originalen Pepe-Coins zu bieten.

Währenddessen überzeugt ein neuer Memecoin-Konkurrent namens PEPU

Trotz der kurzen Zeit, in der $PEPU im Vorverkauf angeboten wird, haben Investoren bereits über 9,2 Millionen Dollar in den Coin investiert. Die beeindruckende Nachfrage ist nicht nur auf die Anlehnung an den bekannten PEPE-Coin zurückzuführen, sondern vielmehr auf die einzigartigen Merkmale, die $PEPU von anderen Memecoins abheben. Während täglich Tausende neuer Memecoins auf den Markt kommen, scheitern die meisten an fehlendem Nutzen und mangelnder Marketingstrategie. Hier sticht Pepe Unchained deutlich hervor, da es sich um einen Memecoin mit einer eigenen Layer-2-Blockchain für Ethereum handelt.

Diese Layer-2-Blockchain ermöglicht es, Transaktionen nicht nur deutlich günstiger, sondern auch bis zu 100-mal schneller durchzuführen. Das könnte dazu führen, dass in Zukunft zahlreiche Entwickler ihre eigenen Coins auf der PEPU-Chain launchen, wobei die $PEPU-Token eine zentrale Rolle im neuen Ökosystem spielen werden. Das Potenzial eines Memecoins mit eigener Blockchain hat bereits Dogecoin eindrucksvoll bewiesen.

Es ist selten, dass sich die Gelegenheit bietet, in einen neuen Coin mit einer eigenen Blockchain ganz am Anfang zu investieren. Das Team hinter Pepe Unchained verfügt zudem über die nötige Expertise, um das Projekt erfolgreich zu vermarkten und umzusetzen – ein klarer Vorteil gegenüber vielen anderen Memecoin-Entwicklern, die oft Schwierigkeiten haben, ihre Coins zu nutzen und bekannt zu machen. Neben der eigenen Blockchain sprechen auch die integrierte Staking-Funktion und die durchdachte Token-Ökonomie für $PEPU. Anleger, die ihre $PEPU-Token staken, können von einer attraktiven Rendite profitieren, wobei die Token für Staking Rewards von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert sind, was eine Inflation verhindert.

We’ve just hit $9M!



Pepe Unchained is unstoppable, and it’s all thanks to you! pic.twitter.com/jdvgHIXjuj — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 16, 2024

Die jährliche Rendite (APY) wird dynamisch berechnet und hängt von der Anzahl der gestakten Token im Pool ab. Besonders in der Anfangsphase sind daher hohe Renditen möglich, derzeit liegt die APY noch bei über 200 %. Da die gestakten Token für mindestens eine Woche nicht verkauft werden können, wird das Angebot beim Handelsstart begrenzt sein, was wiederum einen Preisanstieg begünstigen könnte.

