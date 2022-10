NFT-Kollektion: Bored Ape Yacht Club bekommt einen Community Council

• Der Bored Ape Yacht Club bekommt einen Community Council• Sieben Council-Mitglieder sollen den Austausch mit der Community fördern• Es könnten auch Community Councils für CryptoPunks, Meebits und Otherside kommen

Feedback annehmen und der Community etwas zurückgeben - das sind die Aufgaben des Anfang Oktober neu eingerichteten Bored Ape Yacht Club (BAYC) Community Council. Yuga Labs, das Unternehmen hinter der NFT-Kollektion BAYC, hat in einem Blogeintrag erklärt: "Ohne die Community wäre der Bored Ape Yacht Club heute nicht da, wo er ist." Das wolle man anerkennen und wertschätzen, denn zwar sei man sehr dankbar für die mediale Aufmerksamkeit und den BAYC-Hype, aber "es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, was den BAYC so besonders macht - die Menschen, und Eure Unterstützung."

Der Community Council besteht aus sieben BAYC-Mitgliedern, die schon lange viel zur Community und der Entwicklung des Projekts beigetragen haben: Josh Ong, Sera, Laura Rod, 0xEthan, 0xWave, Negi und Peter Fang. Sie sollen über die Verbindung, die sie bereits zu den anderen Mitgliedern haben, Feedback einholen und die Ideen der Community umsetzen. So möchte Yuga Labs den BAYC-Mitgliedern etwas zurückgeben. Die bisherige Arbeit der sieben Ratsmitglieder legt nahe, dass zukünftig verstärkt Wert auf Diversität und die Interessensvertretung aller BAYC-Mitglieder gelegt wird. Der Community Council selbst sei dabei autonom und man werde sich regelmässig zusammensetzen und neue Ideen umsetzen. So solle die Community eine noch grössere Rolle bei der Gestaltung der BAYC-Zukunft bekommen.

