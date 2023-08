Neue KI-Chatbot-Sensation auf Bitcoin-Basis? So will ChatBTC falsche Antworten verhindern

• Fokus auf hochwertige Quellen soll Falschaussagen verhindern• ChatBTC gibt Quellen an• Nutzung ist kostenpflichtig

Seitdem OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT einen regelrechten KI-Hype ausgelöst hat, sind KI-basierte Chatbots in aller Munde. Ein bekanntes Problem sind allerdings falsche oder "erfundene" Antworten, denn aufgrund der unklaren Quellenlage lässt sich der Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht überprüfen. Dies will Chaincode Labs laut CoinDesk mit seinem Bitcoin-fokussierten Chatbot ChatBTC nun ändern.

Der Anfang August gelaunchte ChatBTC soll Fragen zur Blockchain anhand "hochwertiger Quellen" beantworten und so valide technische Informationen liefern. "Es ist für Leute, die ein hohes Vertrauen nicht nur in die Qualität der Antworten haben wollen, sondern auch in die Herkunft dieser Ideen", sagte Chaincode-Produktmanager Art Assoiants gegenüber CoinDesk. ChatBTC basiere auf einer kuratierten Reihe von Ressourcen mit hohem Signalwert, die in der Blockchainwelt die Grundlage für einen tiefergehende technischen Diskurs bildeten.

Auf X ruft Art Assoiants derzeit dazu auf, den "auf den höchsten Signalquellen trainierten" Bitcoin Chat, der sich derzeit in der Alpha-Phase der Entwicklung befindet, zu testen und über das Feedbackformular eine Rückmeldung zu geben.

