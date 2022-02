Nach Karriereende: Football-Star Tom Brady will sich seinem NFT-Startup Autograph widmen

• Tom Brady möchte sich in Zukunft seinen Unternehmen Brady Brand, tb12sports und Autograph widmen• Autograph kooperiert mit Sport-Grössen wie Tiger Woods, Naomi Osaka und Simone Biles• Andreessen Horowitz und Kleiner Perkins führen die B-Finanzierungsrunde von Autograph an

Tom Brady hört mit Football auf und wendet sich seinen Unternehmen zu

Am 1. Februar 2022 hat sich NFL-Quarterback Tom Brady mit einem Instagram-Post an seine Fans gewandt und emotional angekündigt, seine Football-Karriere zu beenden. Der (ehemalige) Bucs-Spieler hat dabei direkt einen kurzen Einblick in seine Zukunft gegeben. Er schrieb: "Die Zukunft ist spannend. Ich habe das Glück, unglaubliche Firmen wie @autograph.io @bradybrand @tb12sports mitgegründet zu haben und freue mich darauf, bei ihrem weiteren Aufbau und Wachstum mitzuwirken […]."

Bradys NFT-Kollektion hat in Minuten über eine Million US-Dollar eingebracht

Die von ihm genannten Firmen sind die Modemarke Brady Brand, das Sportzubehör-Label tb12sports und das erst im Juli vergangenen Jahres in Zusammenarbeit mit Serienunternehmer Richard Rosenblatt und dessen Sohn Dillan Rosenblatt gegründete NFT-Unternehmen Autograph. Dillan Rosenblatt ist CEO von Autograph, zum Vorstand des Unternehmens gehören unter anderem Eddy Cue, Senior Vice President bei Apple und Sam Bankman-Fries, CEO und Gründer der Handelsplattform FTX.

Mit Bradys eigener NFT-Kollektion, die in 16'600 Einzelwerken die Höhepunkte seiner sportlichen Karriere behandelte, verdiente Autograph insgesamt laut Businessinsider rund 1,3 Millionen US-Dollar, wobei der Verkauf aller NFTs offenbar innerhalb nur weniger Minuten abgeschlossen war. Autograph hat auch bereits mit anderen berühmten Sportlern kooperiert und etwa NFTs von Turnerin Simone Biles, Tennis-Profi Naomi Osaka und Golf-Ikone Tiger Woods verkauft - es gab aber auch bereits Kooperationen mit Musiker The Weeknd, wobei die Preise für die verschiedenen NFTs offenbar stark variierten.

Autograph sammelt bei B-Finanzierungsrunde 170 Millionen US-Dollar ein

Das NFT-Startup, in das Brady seinem Post zufolge von nun an mehr Zeit investieren möchte, hat im Januar dieses Jahres seine B-Finanzierungsrunde abgeschlossen. In einer veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens kündigt Autograph an, 170 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde der Pressemitteilung zufolge von den Wagniskapitalfirmen Andreessen Horowitz (a16z) und Kleiner Perkins.

