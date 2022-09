Nach Bill Murrays NFT-Auktion: Hacker entwenden Ethereum Spendengelder

• "Beer With Bill Murray" wurde bei einer Spendenauktion für 185'000 US-Dollar versteigert• Kurz nach der Auktion räumte ein Hacker Murrays Wallet mit den Spendengeldern für Chive Charities leer• Ein anderer Auktionsteilnehmer spendete direkt denselben Betrag, damit Chive Charities nicht leer ausgeht

Immer wieder stehlen Hacker Kryptowährungen und NFTs - und entwenden damit teilweise sehr hohe Summen. Das passierte auch Schauspieler und Comedian Bill Murray, der Ende August eines seiner NFTs zu Spendenzwecken versteigerte: Wenige Stunden nach der Auktion wurde sein Wallet von einem Betrüger leergeräumt. Murrays Team für Cybersecurity konnte grosse Teile des Cyberangriffs jedoch abwehren und den Schaden in Schach halten.

"Beer With Bill Murray" für 185'000 US-Dollar versteigert

Am 31. August berichtete CoinDesk, Bill Murray habe sein NFT "Beer With Bill Murray" bei einer Spendenauktion für ganze 119,2 ETH (rund 185'000 US-Dollar) versteigert. Sechs Interessenten hatten um die Wette geboten, der Erlös sollte an die Non Profit Organisation Chive Charities gehen. Zwei Tage später kam die nächste Meldung: Hacker haben die gesamten 119,2 ETH nur wenige Stunden nach der Auktion aus Murrays Wallet gestohlen. Nach Angaben von Etherscan und Murrays Cybersecurity-Team hatten die Hacker ausserdem versucht, die privaten NFTs des Schauspielers zu entwenden, dies jedoch nicht geschafft. Das Team habe ein Skript laufen lassen, das die Kunstwerke - darunter auch CryptoPunks und Cool Cats - automatisch auf ein Safehouse-Wallet überwiesen habe. Über verschiedene weitere Safehouse-Wallets habe man auch rund 800 NFTs aus Murrays Spenden-Sammlung "Bill Murray 1000" vor den Hackern in Sicherheit bringen können. Nun sei das Team in Kontakt mit der Polizei und der Krypto-Analysefirma Chainalysis, um den oder die Schuldigen ausfindig zu machen.

Spende an Chive Charities bleibt trotz Diebstahl nicht aus

Project Venkman, Partner bei der Auktion, bestätigte den Diebstahl via Twitter. Tatsächlich bedeutet der Cyberangriff auf Murrays Wallet nicht, dass die Spende an Chive Charities ausbleibt: Einer der Gewinner der Auktion, Coinbase-User Mishap72, spendete CoinDesk zufolge direkt 120 ETH (rund 187'000 US-Dollar an die Organisation, um die fehlenden Gelder auszugleichen. Chive Charities selbst hat auf gofundme eine Fundraising-Kampagne ins Leben gerufen, die Stand Mitte September bereits über 37'000 US-Dollar Spendengelder eingebracht hat - davon über 25'000 US-Dollar in weniger als 24 Stunden.

Last evening Bill's wallet was hacked in a coordinated effort by hackers that stole the funds raised in the auction. We will not stand for that. We're raising funds to support Evelyn and all the other recipients whose lives we intended to change.https://t.co/VWshJosFl0 pic.twitter.com/BKwvigEoTJ - Project Venkman (@projectvenkman) September 2, 2022

Yesterday, we launched a GFM to help support our recipients and are thrilled to announce we've surpassed the $25,000 goal in less than 24 hours. 🎉 - Chive Charities (@ChiveCharities) September 3, 2022

Alle Einnahmen aus "Bill Murray 1000" werden an Chive Charities gespendet

"Beer With Bill Murray" ist Teil einer Sammlung von insgesamt 1'000 NFTs, die Bill Murray in Kooperation mit Coinbase erstellt hat, der Künstler dahinter ist Daniel Grizzle. Das günstigste der bislang 82 veröffentlichten NFTs kostete 11 ETH (rund 10'000 US-Dollar), "Beer With Bill Murray" wurde bei der Spendenauktion an Brant Boresma versteigert. Dieser darf nun mit Bill Murray Bier trinken gehen, wobei Grizzle die beiden während ihres Treffens malen wird. Das Bild geht dann ebenfalls in den Besitz des NFT-Käufers über.

Weitere Murray-NFTs sollen in den kommenden Monaten bei weiteren Spendenauktionen versteigert werden. Laut Website der NFT-Sammlung ("Bill Murray 1000") werden 100 Prozent der durch die Verkäufe eingenommenen Kryptos an Chive Charity gespendet. Die Organisation unterstützt Menschen mit besonders seltenen Erkrankungen, Ersthelfer und Kriegsveteranen.

