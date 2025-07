Michael Saylor will schon wieder Bitcoin kaufen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Michael Saylor ist der wohl bekannteste Bitcoin-Hodler, den die Welt je hervorgebracht hat. Der CEO des Softwareherstellers Strategy (ehemals MicroStrategy) lässt keine Gelegenheit aus, um zu erklären, wie bullish er für Bitcoin ist. Dabei peilt er sogar ein Kursziel von mehr als 13 Mio. US-Dollar pro Bitcoin an. Ebenso lässt er keine Gelegenheit aus, um Bitcoin zu kaufen. Denn mittlerweile besitzt Saylor eines der grössten Bitcoin-Vermögen dieser Welt und wie er jetzt offenbart, ist er noch lange nicht damit fertig, dieses zu vergrössern.

(Mittlerweile besitzt Saylors Unternehmen Strategy mehr als 601.000 $BTC – Quelle: Saylortracker.com)

Saylor deutet erneute Bitcoin-Käufe an

Saylor verfolgt in Bezug auf Bitcoin die Devise, dass jeder Kaufkurs ein guter Kaufkurs ist, insbesondere solange Bitcoin unter 1 Mio. US-Dollar notiert. Daher hat er auch schon mehrmals nahe der Höchststände gekauft. Das hat seinen Durchschnittskaufkurs zwar zuletzt stark angehoben, dennoch liegt die Bitcoin-Position von Strategy mit über 28,4 Mrd. US-Dollar im Gewinn und hat einen Gesamtwert von mittlerweile 71 Mrd. US-Dollar. Doch Saylor scheint noch nicht satt zu sein.

BREAKING: MICHAEL SAYLOR JUST ANNOUNCED STRATEGY IS BUYING MORE #BITCOIN



700,000 IS NEXT pic.twitter.com/rEALB4Hs9F — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 20, 2025

Wie der bekannte Krypto-Analyst Pete Rizzo, auch bekannt als “The Bitcoin Historian” heute auf X (ehemals Twitter) postet, möchte Saylor offenbar erneut Bitcoin kaufen. Dabei bezieht sich Rizzo auf einen Post von Saylor selbst, in dem er diese Käufe andeutet. Somit könnten sich die Bitcoin-Bestände von Strategy bald in Richtung 700.000 $BTC bewegen, wodurch sie der Wallet von Satoshi Nakamoto mit 1 Mio. $BTC nahe kämen.

Saylors Bitcoin-Erfolgsstrategie funktioniert noch immer

“Never change a running system.” So könnte man das Vorgehen von Saylors Bitcoin-Käufen wohl bezeichnen. Denn seit Jahren verfolgt Strategy unter Saylors Federführung eine einzigartige Strategie, um Kapital für den Kauf von Bitcoin zu beschaffen.

Dabei gibt Strategy sogenannte Wandelanleihen mit 0 Prozent Verzinsung heraus. Zusätzlich hat Saylor seit letztem Jahr die Möglichkeit, neue Aktien von Strategy herauszugeben. Dadurch beschafft er für Strategy stetig neues Kapital, um neue Bitcoins zu kaufen. Dabei steigen nun auch immer mehr institutionelle Investoren in Strategy ein.

JUST IN: OHIO PENSION FUND OPERS REVEALS $43 MILLION WORTH OF STRATEGY MSTR HOLDINGS



PENSIONS EMBRACING #BITCOIN. IT’S HERE pic.twitter.com/bH0bAwIt49 — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 20, 2025

Wie heute bekannt wurde, steigt der Ohio State Pension Fund in Strategy ein. Dadurch zeigt sich, dass Strategy als gehebeltes Bitcoin-Investment immer mehr Anklang bei grossen institutionellen Investoren findet. Damit könnte ein Damm brechen, wenn mehr Pensionsfonds in Strategy einsteigen.

Dadurch würde Saylor gigantische Summen erhalten, um in Bitcoin investieren zu können. Indirekt steigt damit auch die Akzeptanz institutioneller Investoren von Bitcoin. Das könnte dazu führen, dass bald unzählige Milliarden in Bitcoin fliessen, was den Kurs stark nach oben pushen könnte. Dadurch könnte auch der $HYPER-Token von Bitcoin Hyper explodieren, der aktuell durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Steht Bitcoin Hyper vor der Kursexplosion?

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin auf ein ganz neues Level heben und damit den Kryptomarkt revolutionieren. Bitcoin hat bisher zwar eine Kurssteigerung hinter sich, die die Welt noch nie bei einem anderen Asset gesehen hat, allerdings können neuere Coins wie $SOL oder $ETH schon längst deutlich mehr. Beispielsweise zusätzliche Renditen durch DeFi-Anwendungen wie Lending oder Yield Farming einbringen. Da dieser Bereich erst nach Bitcoin durch Ethereum geschaffen wurde, konnten Bitcoin-Investoren bisher nicht von den Vorteilen der DeFi-Anwendungen profitieren.

Das soll sich durch Bitcoin Hyper nun ändern. Mit Bitcoin Hyper kommt eine neue Layer 2 Chain, die auf Solana basiert und Bitcoin-Halter anspricht. Investoren sollen ihre Coins zukünftig auf die neue Layer 2 transferieren können, um dort sämtliche Vorteile von Solana zu nutzen, inklusive Staking, Yield Farming und Lending. Somit können Bitcoin-Halter schon bald zusätzliche Renditen in Form von Zinsen erzielen, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen. Das könnte den gesamten Markt umkrempeln.

(Nach dem Presale könnte der $HYPER-Token starke Kurssteigerungen hinlegen – Quelle: bitcoinhyper.com)

Der $HYPER-Token könnte laut Analysten eine der interessantesten Investitionen für Krypto-Anleger im aktuellen Jahr sein. Schon jetzt investieren tausende Anleger in das Projekt und haben eine starke Community auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet, obwohl der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Insgesamt wurden bereits über 3,8 Mio. US-Dollar in $HYPER investiert. Anleger, die jetzt investieren und den niedrigen Kurs im Presale für den Einstieg nutzen, könnten dabei zu den grossen Gewinnern gehören. Einige Analysten halten nach dem Launch sogar einen Kursanstieg um mehr als das 20-fache für möglich.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.



