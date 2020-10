Makroökonomisch irrelevant: Erst ab diesem Preis droht dem Bitcoin eine stärkere Regulierung

• Sorgen vor strengerer Regulierung am Kryptomarkt• Analyst: Bitcoin auf Makroebene noch nicht relevant genug• Regulierung in gewisser Hinsicht auch förderlich?

Die Regulierung von Kryptowährungen variiert stark von Land zu Land. In manchen Staaten sind Bitcoin & Co. komplett verboten, in anderen gibt es Beschränkungen und wieder in anderen sind sie vollkommen legal und in das System integriert. Einige Marktteilnehmer machen sich allerdings Sorgen um eine zunehmende Regulierung am Kryptomarkt, die ein Hindernis für die weitere Entwicklung und Massenadaption der Cyberdevisen darstellen könnte.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Dan Tapiero, unter anderem Mitbegründer von DTAP Capital und Gold Bullion Int., erachtet diese Befürchtung dagegen zumindest aktuell als unbegründet. Seiner Meinung nach sei Bitcoin mit seinem aktuellen Preis und seiner Marktkapitalisierung auf Makroebene noch nicht wirklich relevant. Einen Beitrag auf Twitter kommentiert er daher mit den Worten: "200 Milliarden Dollar zu klein, um für die Makrobehörden von Bedeutung zu sein. Gold hat 12 Billionen Dollar und niemand kümmert sich wirklich darum. #Bitcoin hat eine Freigabe von mindestens bis zu 250k. 25x bevor sich die globalen Makrobehörden von den grossen Jungs darum kümmern, dass es ihn gibt."

#Bitcoin



$200 billion too small to matter for macro authorities. Gold is $12 trillion and no one really cares.#Bitcoin has clearance up to at least 250k.



25x before big boy global macro authorities start caring that it exists.@RaoulGMI does that math sounds right to you?