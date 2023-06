Louis Vuitton wagt sich auf NFT-Markt und kreiert "VIA"-Universum

• Seit 8. Juni können sich Interessenten für 39'000 für einen "Treasure Trunk" vormerken• Die NFTs gewähren exklusiven Zugang zum "VIA"-Universum• Das erste Collectible wird im Juli enthüllt

Louis Vuitton hat den Schritt auf den NFT-Markt gewagt: Wie die französische Luxusmarke auf ihrer Website verkündet, können Interessierte sich seit dem 8. Juni online auf eine Warteliste zum Kauf eines exklusiven "Treasure Trunks" setzen lassen. Die "Trunks" sind NFTs, die ihren Eigentümern Zugang zum von Louis Vuitton designten "VIA"-Universum gewähren.

39'000 Euro für ein nicht handelbares NFT

Der Preis für einen "Treasure Trunk" liegt bei 39'000 Euro. An jeden Interessenten verkauft Louis Vuitton nur eines der auf mehrere hundert Stück limitierten NFTs, die nicht übertragbar und auch nicht privat handelbar sind. Der Kauf ist also endgültig - nur in Frankreich, Deutschland und Grossbritannien haben Kundinnen und Kunden 14 Tage Widerrufsrecht.

Die "Treasure Trunks" dienen als Schlüssel zum ebenfalls eigens von Louis Vuitton neu gestalteten "VIA"-Universum, in dem auf die NFT-Besitzer sowohl physische wie auch virtuelle exklusive Produkte und Frühveröffentlichungen warten.

"VIA"-Community wird das Universum mitgestalten können

Das erste der exklusiven Collectibles soll, so kündigt es Louis Vuitton auf seiner Website an, im Juli bei der Herren Fashion Show von Pharrell Williams enthüllt werden. Wann weitere Ereignisse anstehen und was die "Treasure-Trunk"-Inhaber genau erwartet, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist: Die exklusive "VIA"-Community soll bei den kommenden Events und Vorteilen Mitspracherecht haben und das "VIA"-Universum mitgestalten können.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Ob mittlerweile alle "Treasure Trunks" ausverkauft sind oder Interessenten ihren "VIA"-Schlüssel weiterhin für 39'000 Euro erwerben können, ist nicht bekannt. Zwischen dem 12. und 16. Juni wurden jedoch bereits die ersten Interessenten von der Warteliste ausgewählt und über ihren Zugang zum "VIA"-Universum benachrichtigt.

Redaktion finanzen.ch