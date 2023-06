Kraken lanchiert NFT-Marktplatz offiziell - Auswahl aus mehr als 250 Kollektionen

• Beta-Testphase beendet• Token für weniger als 100 US-Dollar erhältlich• Nutzer- und Einsteigerfreundlichkeit

Im November vergangenen Jahres startete die US-amerikanische Kryptobörse Kraken mit der Beta-Testphase ihrer NFT-Plattform. Non-fungible Token (NFT) repräsentieren einen bestimmten digitalen oder physischen Gegenstand auf einer Blockchain. In der Beta-Phase waren 70 NFT-Sammlungen auf der Plattform enthalten. Nun verkündete das Unternehmen in einem Twitter-Post die offizielle Eröffnung des NFT-Marktplatzes mit mehr als 250 Kollektionen.

